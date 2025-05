Jugadores del Unicaja: «Este equipo no tiene límites»

Algunos de los protagonistas de este título dedicaron unos segundos de su tiempo para valorar, desde la pista del Sunel Arena, qué supone este último ... éxito para el Unicaja. El MVP de la final, Carter, se mostró ambicioso con el futuro, asegurando que este equipo «no tiene límites». Estas fueron sus palabras: «El MVP es de todos. Otro título de BCL y el cuarto de esta temporada. Este equipo no tiene límites. Esta temporada lo hemos ganado todo y vamos a por más. ¿La Liga? También».

Perry se atrevió con el español en la fiesta de la celebración, sin olvidar el próximo gran objetivo que tiene el equipo: «Estoy muy orgulloso de este grupo. Ahora celebramos, pero en dos o tres días, seguiremos trabajando para la Liga. ¿Nuestro límite? El cielo». Barreiro, por su lado, se acordó de toda la gente para la que esto es especial: «Es la misma alegría siempre, como para nuestra afición. La que ha viajado a Grecia y la que se ha quedado en Málaga. Esto es increíble. ¿Lo siguiente? Seguimos con el trabajo y con el plan y seguro que las cosas buenas llegarán».

El último en pararse a hablar con SUR en la pista del Sunel Arena fue el entrenador, Ibon Navarro, uno de los más importantes artífices de lo logrado: «Hay que pedir todo. Hay barra libre hoy. Me siento contento por los chicos, que han hecho una BCL fantástica pese a que no hemos tenido el acierto que nos hubiera gustado. Nos habíamos preparado para este tipo de cosas. Evidentemente si me hubiera contado esto en febrero de 2022 no me lo hubiera creído. Hay mucho trabajo y a veces, suerte, aunque a veces no es suficiente con eso. Hemos encontrado un grupo de personas que ha encajado muy bien y eso nos da un 'plus' a la hora de competir con los rivales. A ver si hoy lo disfrutamos de verdad».