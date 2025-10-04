James Webb, descartado por Covid-19 contra el Surne Bilbao
El ala-pívot ha sido el último de los jugadores en sufrir un contagio
Málaga
Sábado, 4 de octubre 2025, 17:48
La plantilla del Unicaja ha llegado al partido contra el Surne Bilbao después de haber tenido una semana complicada por un virus estomacal. Finalmente, James ... Webb fue el descarte de Ibon Navarro para el partido ante el conjunto vasco, pero por otro motivo.
El estadounidense dio positivo en Covid-19 y ya no pudo ejercitarse el viernes junto al resto de sus compañeros. Webb es el último jugador en sufrir esta enfermedad, después de que otros compañeros suyos lo pasasen semanas atrás, como fue el caso de Castañeda. El propio Ibon Navarro lo sufrió al comienzo de la pretemporada y esto no le impidió dirigir el primer partido de preparación disputado en Melilla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión