Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FIBA
Copa Intercontinental 2025

Jamarion Sharp, un muro de 2,26 en la final de la Intercontinental

El pívot estadounidense es el segundo jugador más alto al que se enfrenta el Unicaja en toda su historia

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:35

La Copa Intercontinental es una amalgama de estilos de jugar al baloncesto y también de jugadores de medio mundo al confluir equipos de todos los ... continentes. Esto permite que haya algunos casos muy singulares, como el que representa Jamarion Sharp, pívot del NBA G League United, el rival del Unicaja en el partido por el título este domingo en Singapur (13.00 horas, RTVE Play).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  4. 4 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  5. 5

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  6. 6 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  7. 7 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  8. 8

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  9. 9

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  10. 10 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jamarion Sharp, un muro de 2,26 en la final de la Intercontinental

Jamarion Sharp, un muro de 2,26 en la final de la Intercontinental