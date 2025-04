Ibon Navarro, sobre el Valencia: «Ha dominado la Liga en gran parte de las jornadas»

Con el regreso al trabajo de Killian Tillie hoy, que tenía permiso del club para ausentarse unos días por un problema personal, Ibon Navarro podrá ... contar con todos sus jugadores para enfrentarse al Valencia a domicilio. Tendrá que descartar a dos de sus 14 hombres. Se medirá a uno de los equipos más letales de la competición. «Ha dominado la Liga en gran parte de las jornadas a nivel de números, de sensaciones, de agresividad, rebote y posesiones a campo abierto. Ha dominado y lo sigue haciendo. Juegan a un ritmo muy alto, extraordinario», valoró sobre el rival. «En la ida conseguimos ganar por detalles», agregó.

Tras el partido, el Domingo de Ramos a las 18.30 horas, viajarán a Italia para medirse el Martes Santo al Reggiana en el segundo partido de la serie. En total, el equipo estará cuatro días fuera de casa: «No es nuevo. Todo el mundo prefiere estar en su casa, pero no es tanto como cosas que hemos hecho estos años atrás».

El Valencia cayó eliminado de la Eurocup en la ronda de semifinales ante el Hapoel Tel Aviv, en el tercer partido de la serie y por solo dos puntos. Sobre si espera un Valencia de luto por este motivo, contestó que no: «Ya han pasado nueve días y ha jugado el partido del UCAM Murcia. Todos sabemos lo que es tener un disgusto como el que tuvieron. Son detalles y momentos. Una acción afortunada o desafortunada cambia las cosas». Además, reflexionó sobre el valor de las derrotas: «Un proyecto se solidifica con derrotas dolorosas. Eso sienta las bases. Y la renovación de Pedro Martínez hasta 2027 es una señal de solidez. Esperamos ver una buena versión de ellos».

No incidió demasiado en el aspecto mental tras estas dos últimas victorias, aunque sí reconoció estar expectante en el apartado físico: «Esperemos que las sensaciones que teníamos se confirmen. Vamos a intentar seguir trabajando para llegar bien al final. Tenemos un calendario complicado de aquí a final de temporada, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer para estar donde queremos estar». Y puso en valor el trabajo de Marcos Cerveró, el preparador físico del equipo: «Yo creo mucho en el trabajo de Marcos, en su planificación y en lo que estima en cuanto a estados de forma, porque en el 99% de casos pasa lo que dice. Creemos mucho en lo que hacemos». En el apartado de nombres propios, espera de vuelta pronto la mejor versión de Taylor: «. Es un jugador que necesita entrenar. Y lo que hacemos, se suele ver dos semanas después».

Ante un rival directo se refirió también a la importancia, relativa o no, de quedar más arriba o más abajo cara a los 'play-off' de la Liga ACB. «Es todo teoría. Es mejor llegar bien, sanos y con ganas que ser cuarto, quinto o tercero. Son más importantes las sensaciones», expresó. Más allá, aseguró que no trabajan nada en especial para cuando sus rivales deciden defender en zona, algo cada vez más habitual: «En absoluto. El otro día batimos el récord de campos abiertos con 43. No es cuestión de la zona, es cuestión de recuperar y correr. Cuanto más juegas contra la zona, más automatismos tienes y más cómodo te encuentras».