Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
UNICAJA CB PHOTOPRESS
Unicaja

Ibon Navarro, sobre la lesión de Dani Carrasco: «Pinta muy mal»

El técnico cajista se mostró muy afectado por la lesión de rodilla del joven canterano y explicó que la próxima semana podrían incorporarse ya Chris Duarte, Alberto Díaz y Xavi Castañeda

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:19

El primer duelo del Torneo Costa del Sol, que se selló con victoria ante el Alba Berlín (92-76), dejó notas positivas, como la evolución ... de los jugadores en esta pretemporada, pero también otras muy negativas. Principalmente una, la grave lesión del canterano cajista, sampedreño de 17 años e internacional con España Dani Carrasco, que estaba siendo una de las sensaciones del partido cuando sufrió una lesión de rodilla durante un lance del juego en el tercer cuarto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  2. 2 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  3. 3 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  4. 4 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  5. 5 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  6. 6 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  7. 7 Estabilizado el incendio del término municipal de Estepona que ha obligado al desalojo de vecinos
  8. 8 Los españoles dictan sentencia en el CIS: La tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 Declarado un foco de gripe aviar en una granja de aves de corral en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ibon Navarro, sobre la lesión de Dani Carrasco: «Pinta muy mal»

Ibon Navarro, sobre la lesión de Dani Carrasco: «Pinta muy mal»