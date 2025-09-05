Ibon Navarro, sobre la lesión de Dani Carrasco: «Pinta muy mal»

El primer duelo del Torneo Costa del Sol, que se selló con victoria ante el Alba Berlín (92-76), dejó notas positivas, como la evolución ... de los jugadores en esta pretemporada, pero también otras muy negativas. Principalmente una, la grave lesión del canterano cajista, sampedreño de 17 años e internacional con España Dani Carrasco, que estaba siendo una de las sensaciones del partido cuando sufrió una lesión de rodilla durante un lance del juego en el tercer cuarto.

Su estado fue la pregunta obligada al inicio de la comparecencia postpartido de Ibon Navarro: «Se lo han llevado en ambulancia, no tenemos nada definitivo pero pinta muy mal, la verdad. Los partidos de pretemporada son para lo que son, no para que se lesione un chaval de 17 años que tiene todo el futuro por delante. Dani estaba siendo valiente y muy vertical, a campo abierto es donde más hace su juego». Se mostró muy afectado el técnico vasco, y no es para menos, porque la imagen del joven sollozando tirado en el suelo estremeció a todo el pabellón.

Bajas y altas

Ya desde que se dio la convocatoria previa del encuentro, se vio una única baja con respecto al primer amistoso, en Melilla. Y esa fue la de Xavi Castañeda. Sobre esta baja, el entrenador explicó: «Xavi estaba bien, ya incorporado al primer equipo pero se ha puesto malo, es lo que tiene la mascarilla, que no lo para todo». Y no, no se ha contagiado del Covid que tenía Ibon la semana pasada, si no que acusa un proceso vírico.

Por otro lado, habló sobre los dos jugadores que aún no han debutado esta pretemporada, Alberto Díaz y Chris Duarte, ultimando su regreso tras sufrir molestias en los isquios y la espalda, respectivamente. Las noticias sobre ellos, este viernes en el banquillo, viendo a sus compañeros, fueron positivas: «Alberto está bien, puede que la semana que viene haga algo de mayor intensidad y esté en el equipo y Chris estamos a falta de unos datos sobre la fuerza en ciertas partes de su cuerpo para asegurarnos de que las problemas en la espalda no vuelven. La semana que viene deberían estar al menos Xavi y Chris ya».

En lo que respecta al partido en sí, Ibon Navarro valoró: «Esta semana ha sido, desde noviembre de 2023, la semana más dura de carga que ha tenido el equipo y eso se nota sobre todo en la primera parte, con las piernas muy pesadas, muchísimas pérdidas... Lo normal. Creo que después hemos estado un poco mejor, también creo que el acierto de ellos era sobresaliente. Nuestro tercer cuarto defensivamente es muy bueno y a partir de ahí, podemos correr y hacer nuestro juego y el partido cambia». En conclusión, sí que ha notado mejoría, pero aún no ha visto a todo su nuevo equipo en marcha, por lo que no puede extraer más conclusiones por el momento: «Hemos incorporado a cuatro jugadores y dos de ellos no están. El equipo que hemos visto hoy es el del año pasado, más James y Sule que van entrando y estamos muy contentos con ellos, pero a este equipo le falta un tío de 2,15 que va a tener importancia a nivel ofensivo y otro a nivel defensivo».