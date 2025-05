Ibon Navarro, sobre el Hiopos Lleida: «Es un buen partido para testearnos fuera de casa»

A dos jornadas para el fin de la fase regular, Ibon Navarro, su cuerpo técnico y los jugadores trabajan concienzudamente para seguir puliendo aspectos del ... juego que les hagan mejores cara a los 'play-off'. «Consolidar cosas que hemos hecho bien en el último mes. Presión al balón, control del rebote, nuestro balance defensivo... No nos podemos olvidar de eso. Hay momentos de la temporada en los que lo hemos dejado de hacer y se ha visto reflejado en todo. No se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer bien las que tenemos que hacer», reveló el técnico en la previa del Hiopos Lleida-Unicaja.

El de este domingo será un partido, asegura, «dificilísimo», en un pabellón (el Barris Nord) con un ambiente bonito y caliente y contra un equipo altamente competitivo. Así lo expresó el vitoriano, que ve en este encuentro una buena oportunidad para probarse cara a lo que se encontrarán en el futuro más próximo: «Hace mucho tiempo que jugamos y han cambiado mucho. Me gusta que sean valientes y no especulen. Gerard (Encuentra) ha apostado por hacer su juego y su baloncesto, y ha dado sus frutos, que tiene muchísimo mérito en la Liga Endesa. Tienen muchas cosas que tenemos que ser capaces de controlar. Es un buen partido para nosotros, para testearnos fuera de casa y en un ambiente muy bueno para el rival, que te exige tener un nivel de concentración y una gestión emocional muy altos».

Fue preguntado también por las similitudes que, por momentos, han tenido esta temporada el Unicaja y el Hiopos Lleida en su forma de jugar y entender el baloncesto. Para Navarro, eso sí, antes eran más parecidos. Y lo argumenta. «Para hacer ciertas cosas necesitas los mismos tipos de jugadores, y ellos han ido cambiando. Si tuvieran más control de las pérdidas estarían mucho más arriba. Se parece cómo se pueden parecer Manresa o Valencia en un momento dado. Es un equipo valiente, que no especula y que quiere jugar a buen ritmo. Si tienen una racha buena en un minuto te pueden hacer un buen parcial. Es de los que gusta ver», agregó.

La problemática con la NCAA

Si bien la FIBA se mostró crítica con la fuga de talento joven rumbo a la NCAA y algunos clubes se plantean tomar medidas al respecto, Ibon Navarro pasó de puntillas por este tema cuando fue preguntado al respecto: «No tengo opinión. Eso pregúntaselo al presidente que tiene una cantera bajo su brazo. Mi opinión vale lo mismo que la de un frutero, no vale para nada. Soy entrenador. No soy ni director de cantera ni presidente de un club. Tengo opinión, pero no es relevante. Algunos estuvisteis en la rueda de prensa de la BCL, si se van jugadores en los próximos años a la NCAA, ¿qué jugadores de 22 o 23 años va a haber aquí dentro de cuatro años? ¿A qué se va a jugar? Si la media de edad de los equipos se va a los 30-32 años... Me preocupa eso. Lo otro no depende de mí».

Fue preguntado por una frase que posteó este jueves en su cuenta de 'X' (antes Twitter) y su trasfondo, aunque lo limitó a que esas cosas son una práctica habitual para él: «Es una cosa que hay que aplicarse en muchos momentos de la vida. Me parece interesante y comparto muchas de esas cosas». Más allá, fue preguntado por el problema extradeportivo de uno de sus jugadores, al que se refirió tras ganar la BCL. «Hay cosas que hay que gestionar y saber llevar, y no es fácil desde la distancia. Desgraciadamente, no todo se puede solucionar».