Ibon Navarro, pendiente de Djedovic para recuperar efectivos

El Unicaja pone este viernes rumbo a Andorra para comenzar una gira lejos de Málaga que lo tendrá por España y parte de Europa hasta ... final de mes, cuando regresará al Carpena para enfrentarse al Manresa.

La primera parada es en Andorra este sábado a las 21.00 horas (DAZN) para enfrentarse a un rival que ocupa puestos de descenso a Primera FEB. Para este partido, Ibon Navarro está pendiente de saber si puede contar con Nihad Djedovic. El bosnio se ha perdido los últimos partidos por unas molestias. Aunque en los últimos días ha mejorado bastante, su concurso en el encuentro sigue en el aire. La idea es que se pruebe en el entrenamiento de este viernes y se tomará una decisión en función de las sensaciones que tenga. Al tratarse de un problema muscular conviene ir con cuidado para evitar una recaída.

En función de lo que ocurra con Djedovic, también se decidirá con Manu Trujillo y Arturas Butajevas. El Unicaja no tiene problemas de cupos, así que el primero podría quedarse en Málaga para jugar con el U22 en Alhaurín frente al Joventut, pero el lituano es previsible que viaje debido a la carencia de jugadores interiores por la lesión de David Kravish, al que todavía se le busca un sustituto.

El Andorra se presenta como un buen rival para que el Unicaja continúe con su escalada en la clasificación, pues se trata de un equipo que sólo ha ganado un partido y tiene, de largo, la peor defensa de la ACB.

Después de este partido, el Unicaja continuará con su gira hasta Turquía, pues el miércoles (18.00 horas), visita al Mersin en la Basketball Champions League. Se trata de un desplazamiento complicado hasta la ciudad costera situada en el este de Turquía. El último partido a domicilio de este mes de noviembre será ya en la pista del Casademont Zaragoza, un rival que siempre es complicado como local.