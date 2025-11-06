Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alonso de la Iglesia. ACB FOTOS
Liga U22

El Unicaja Alhaurín de la Torre busca ante el Joventut su primer triunfo

Recibe al cuadro catalán este viernes en el pabellón Blas Infante

Juan Calderón

Juan Calderón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:14

Comenta

El Unicaja Alhaurín de la Torre recibe este viernes (19.00 horas) al Joventut en el pabellón Blas Infante en la quinta jornada de la ... Liga U22. Se enfrentan los dos equipos que todavía no conocen la victoria, así que se espera un partido igualado, que se podrá seguir en directo en Youtube. El conjunto malagueño no podrá contar previsiblemente con Arturas Butajevas, que viajará a Andorra para jugar con el primer equipo, una baja sensible para el conjunto de Manolo Trujillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  3. 3

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  4. 4 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  5. 5 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  6. 6 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  7. 7

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  8. 8 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  9. 9 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  10. 10 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja Alhaurín de la Torre busca ante el Joventut su primer triunfo

El Unicaja Alhaurín de la Torre busca ante el Joventut su primer triunfo