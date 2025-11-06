El Unicaja Alhaurín de la Torre busca ante el Joventut su primer triunfo

El Unicaja Alhaurín de la Torre recibe este viernes (19.00 horas) al Joventut en el pabellón Blas Infante en la quinta jornada de la ... Liga U22. Se enfrentan los dos equipos que todavía no conocen la victoria, así que se espera un partido igualado, que se podrá seguir en directo en Youtube. El conjunto malagueño no podrá contar previsiblemente con Arturas Butajevas, que viajará a Andorra para jugar con el primer equipo, una baja sensible para el conjunto de Manolo Trujillo.

El Joventut Badalona afronta la cita tras caer por 78-81 ante la Fundación Canarias, convirtiéndose en el equipo que más cerca ha estado de derrotar al líder invicto del grupo. En ese encuentro destacó Humberto Ruiz con 17 puntos y el ala-pívot Tariq Thomas con 16 tantos.

En el banquillo visitante estará un histórico del baloncesto nacional como es Trifón Poch, técnico con 492 partidos en la Liga Endesa y experiencia al frente de clubes como Estudiantes, Granada o Fuenlabrada. El entrenador cordobés está pendiente de la disponibilidad de Adrián Torres, pieza clave en el conjunto verdinegro.