Ibon Navarro: «Antes de enero o febrero no veremos una versión más real del equipo»

Ibon Navarro, lejos de querer darle demasiado bombo o continuidad al relato de un Unicaja en construcción, se ratificó, como en ocasiones anteriores, en que ... antes de enero o febrero no se verá la versión más letal del equipo. «Esto nos va a llevar tiempo. Va a haber altibajos, momentos en los que hayamos mejorado mucho y pasos atrás. Antes de enero o febrero no veremos una versión más real del equipo. Vamos a intentar que los momentos malos sean más cortos y los buenos, muy largos», dijo en la previa del encuentro ante el Barcelona, para el que no espera, a priori, bajas de ningún tipo.

El Barcelona es un equipo mejorado desde la última vez que se cruzó con el Unicaja. Así lo argumentó: «Mira, si piensas en el último partido que les hicimos jugar aquí, le tienes que sumar Laprovittola, Clyburn y Shengelia. Son mejores todavía que el año pasado. Tienen mucho talento y experiencia. Todavía es un equipo en construcción, con muchas piezas que tienen que adaptar. Son un equipazo, aunque para ellos es pronto porque tienen jugadores que acoplar».

En su opinión, en lo que a talento y calidad se refiere, existe una diferencia de nivel importante entre ambos clubes. Esto contestó cuando fue preguntado por si su equipo está más preparado para jugar contra rivales de Euroliga ahora que en septiembre, cuando la Supercopa: «Yo digo lo mismo que contra el Valencia. El equipo no tiene todo el baloncesto necesario para competir con el Barcelona, pero tiene una identidad, un carácter y un instinto competitivo muy alto. Será difícil que gane, pero no que compite».

Con el ejemplo del rival, el Barça, que cada vez juega a un baloncesto más rápido, como el del Unicaja, analizó la dirección hacia la que va el juego, sin ánimo de ponerse la etiqueta de 'pionero'. «Esto se convierte en una guerra de talento. Cuanto mejores jugadores tienes, más capaces son de tomar buenas decisiones cuando el ritmo del partido es alto. Nosotros seremos superiores a muchos equipos y no lo seremos a otros. Tenemos que hacer cosas para que el número de errores del rival sea mayor. Hay un factor: generar posesiones no sólo tras recuperación o rebote defensivo. Nosotros somos buenos generando más oportunidades de correr que las que te da una buena defensa o un buen rebote. Es el baloncesto al que se está jugando ahora. Es a lo que va el baloncesto», expresó.

De puertas para dentro, el vitoriano no espera que ningún jugador dé un paso al frente, al menos de forma individual: «No, y tampoco quiero que lo dé, porque se haría de forma individual. Tengo a los jugadores demasiado preocupados de sus sensaciones, y tienen que seguir en el proceso de entender a qué jugamos como equipo». Por último, mandó un mensaje de ánimo a Carter, el que ha sido su pupilo estas tres últimas campañas: «El otro día hubo compañeros suyos a los que hizo una videollamada. Está mal, ya lo sabéis. Esperemos que esté lo mejor posible cuanto antes, aunque parece que le va a llevar un tiempo. Es él y su club el que tiene que decir cómo está».