Ibon Navarro, en la previa del Unicaja-Barcelona. Unicaja B. Fotopress / Mariano Pozo
Liga Endesa

Ibon Navarro: «Antes de enero o febrero no veremos una versión más real del equipo»

En la previa del Unicaja-Barcelona, el vitoriano reconoció que no espera un paso al frente de ninguno de los nuevos: «Tampoco quiero, porque se haría de forma individual y tienen que entender a qué jugamos como equipo»

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:52

Comenta

Ibon Navarro, lejos de querer darle demasiado bombo o continuidad al relato de un Unicaja en construcción, se ratificó, como en ocasiones anteriores, en que ... antes de enero o febrero no se verá la versión más letal del equipo. «Esto nos va a llevar tiempo. Va a haber altibajos, momentos en los que hayamos mejorado mucho y pasos atrás. Antes de enero o febrero no veremos una versión más real del equipo. Vamos a intentar que los momentos malos sean más cortos y los buenos, muy largos», dijo en la previa del encuentro ante el Barcelona, para el que no espera, a priori, bajas de ningún tipo.

