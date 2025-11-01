Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro, hablando con uno de los árbitros. Salvador Salas
Liga Endesa

Ibon Navarro: «Estoy muy contento; hemos sacado un partido de incomodidad y nervios»

«Tenemos que intentar que no pierda su juego, pero haciéndole entender cómo se juega aquí», dijo sobre Duarte y su proceso de adaptación

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:09

Ibon Navarro se mostró muy contento con la actuación de sus hombres en un partido más aguerrido de lo que dice el resultado, ante el ... Básquet Girona. «Ha sido mucho más complicado de lo que dice el marcador. Parece un paseo y ha sido contra un equipo que ha trabajo mucho, con un alto porcentaje de tres y que te exige no bajar (la guardia). Hemos trabajado tanto como ellos, cuando hemos estado incómodos y no nos han salido las cosas. Dejar en 71 (puntos) a Girona con el baloncesto a campo abierto que hacen tiene mucho mérito, así que felicitar a los chicos porque han hecho un muy buen trabajo. Hemos sacado un partido de incomodidad y de falta de gasolina y de nervios», dijo en su valoración inicial.

