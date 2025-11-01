Ibon Navarro: «Estoy muy contento; hemos sacado un partido de incomodidad y nervios»
«Tenemos que intentar que no pierda su juego, pero haciéndole entender cómo se juega aquí», dijo sobre Duarte y su proceso de adaptación
Málaga
Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:09
Ibon Navarro se mostró muy contento con la actuación de sus hombres en un partido más aguerrido de lo que dice el resultado, ante el ... Básquet Girona. «Ha sido mucho más complicado de lo que dice el marcador. Parece un paseo y ha sido contra un equipo que ha trabajo mucho, con un alto porcentaje de tres y que te exige no bajar (la guardia). Hemos trabajado tanto como ellos, cuando hemos estado incómodos y no nos han salido las cosas. Dejar en 71 (puntos) a Girona con el baloncesto a campo abierto que hacen tiene mucho mérito, así que felicitar a los chicos porque han hecho un muy buen trabajo. Hemos sacado un partido de incomodidad y de falta de gasolina y de nervios», dijo en su valoración inicial.
Insiste, el 'calor' de la afición fue fundamental: «No hace falta ni que responda. La gente ha entendido la dificultad del partido y no ha habido ese runrún que a veces hay. Ha habido empatía por parte de la gente. Ese final del tercer cuarto ha sido muy importante. Nos han ayudado mucho», expresó.
El resto de su comparecencia giró en torno a diversos nombres propios. Destacó, por encima del resto, lo que dijo sobre Duarte y su proceso de adaptación: «Esto es un proceso. No porque haga un partido bueno ya está. Tenemos que intentar que no pierda su juego, pero haciéndole entender cómo se juega aquí. Tiene que comprender que aquí no es tan importante que haga 15 o 17 puntos. Ha estado sólido en muchos puntos, ha dado buenos pases y ha cogido rebotes. Esas son las cosas que nos ayudan a ganar. Lo importante es que lo entienda, y lo va entendiendo poco a poco. Seguirá teniendo días malos, ojalá que no, porque aún no está al cien por cien. No son los puntos con los que ha ayudado al equipo a ganar».
Reconoció que Sulejmanovic, pese a que cumplió, no está bien del todo físicamente y tuvo que forzar para llegar. «Necesitamos cuerpos», asume, reclamando efectivos sanos para poder competir ante la plaga de lesiones. «El golpe le ha inhibido la circulación», dijo de Tillie. «Igual que Sule. Saben en qué circunstancias estamos y han hecho un gran esfuerzo por ayudarnos. Necesitamos cuerpos. James (Webb) nos ha dado energía y rebote. No lo parece mucho a nivel numérico, pero en las cosas que teníamos que hacer para ganar nos ha ayudado mucho», agregó sobre los que hicieron un esfuerzo por estar ante el cuadro catalán.
Elogió el partido de Tyson Pérez y relativizó lo que es tener un mal día. De nuevo fue preguntado por Castañeda y al hilo de eso lanzó una reflexión: «Necesitamos ir metiendo a los dos jugadores y es complicado en estos partidos, que hay que sacar a todos. Ya sabemos que aporta más en la posición de 'uno'. No es fácil para el jugador. Estaba incómodo, abusando del bote. Nos ha ayudado mucho con energía para que puedan descansar tanto Alberto como Perry», dijo.
Más allá, la comparecencia terminó con una pregunta sobre el pívot que el club busca en el mercado para suplir al lesionado Kravish, aunque se negó a declarar, por su parte: «Le vais a preguntar a Juanma, porque cuando hablo de fichajes hay gente que pone lo que quiere».
