Ibon Navarro: cambio en el método para llegar mejor al tramo clave de la temporada

Nacho Carmona Málaga Martes, 8 de abril 2025, 10:46

Lo más revelador de la rueda de prensa de Ibon Navarro previa al duelo ante el Reggiana vino cuando fue preguntado por el momento del ... equipo. Por si llega como a él le gustaría. «A ver, nosotros hemos hecho las cosas de una manera durante dos años y hemos llegado a final de temporada de una forma. Este año queremos llegar de otra, porque si haces lo mismo no puedes esperar un resultado diferente», explicó. «Yo creo que vamos a llegar mejor al final. Físicamente creo que vamos a estar mejor que las últimas dos o tres semanas, pero no puedo estar seguro. Creo en las cosas que hemos preparado. Estamos buscando un resultado diferente al final, aunque igual estamos peor que en años anteriores. Si te digo que es seguro que vamos a estar mejor, me estaría tirando un farol», redondeó.

Aseguró que ese cambio no se centra en el aspecto meramente psicológico, aunque, como explicó, sí se trabaja en la gestión emocional de muchos aspectos y situaciones. «Es una cuestión de cómo se están gestionando ciertas situaciones, no de psicólogos. Las derrotas, los momentos malos, los errores, los altibajos... Pensando de una manera distinta, intentando darle más tiempo a las cosas, intentando llegar a un buen punto un poco más tarde. Estamos intentando estar menos nerviosos que nuestro entorno. Y no es fácil, pero creo que merece la pena el intento de hacerlo diferente», ilustró. Respecto al partido, Ibon Navarro reveló que Killian Tillie no jugará este miércoles y tampoco estará con el equipo en los próximos días por un contratiempo de índole personal. «Los demás, en principio, están disponibles», afirmó. Aseguró que afrontan esta serie con muchas ganas y puso el ojo en todas las virtudes que presenta el rival. Esta fue su radiografía del cuadro italiano que tendrán en frente este miércoles: «Son un equipo con mucha experiencia y veteranía y saben pelear este tipo de partidos. Meten muchos puntos por fuera y están muy bien entrenados. Dentro de su organización, son fuertes y tienen jugadores de rachas de anotación. Todo esto dentro de los sistemas de juego organizado y bien pensado. Defienden bien desde el orden táctico, con diferentes marcajes y estructuras. Es un equipo que está muy bien entrenado, que sabe a lo que juega. Ha ganado más partidos fuera de casa que en casa, por lo que el factor cancha es relativo. Es un equipo que juega duro desde el punto de vista positivo. Es complicado». Las claves del partido Indagando en las claves, incidió en el control del rebote y en la importancia de jugar concentrados ante un equipo tan intenso: «Tienes que seguir constante y no salirte del partido porque hagan 8-0 en un minuto. Hay que estar muy concentrado. La fortaleza mental puede ser muy importante. A ver si somos capaces de mantener un ritmo de juego alto, al que ellos no estén acostumbrados. Tenemos que controlar el rebote y el físico de sus cincos». El Reggiana ya ha jugado, en esta Champions, ante dos equipos españoles: el Tenerife y el Baxi Manresa. Afirmó que los duelos frente a este último equipo le sirve de referencia «porque tienen un estilo de juego muy parecido»: «Te da una idea de cómo pueden ser nuestros partidos».

