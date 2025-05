Ibon Navarro: «La buena noticia es que casi siempre, antes de hacer algo importante, hemos perdido»

«La buena noticia es que casi siempre, antes de hacer algo importante, hemos perdido. Con eso nos vamos a quedar». Esa fue la conclusión ... positiva a la que llegó Ibon Navarro tras caer ante el Joventut en la última jornada de la fase regular, en la antesala de los 'play-off', después de un partido mejorable, a sus ojos, de sus hombres.

Reconoció no estar contento con la actuación general este viernes, aunque también entender el contexto del partido: sin jugarse nada, ante un rival que sí lo hacía y a cuatro días del primer partido de cuartos, ante el Barça. Así valoró el encuentro el vitoriano: «Lo han querido más que nosotros. Hemos empezado con poco ritmo y concentración, aunque luego hemos mejorado algo. Cuando hemos podido escaparnos hemos cometido errores. Hemos metido a muchos jugadores buscando sensaciones para lo que nos viene. En el último cuarto tenemos un 0/7 en tiros de tres, fruto de la desconcentración. Evidentemente no estoy contento, pero entiendo también la situación en la que estábamos. Buscábamos las sensaciones en algún jugador, pero no en el juego de equipo, sino en el individual. Eso nos ha llevado a muchas pérdidas y errores. Tenemos un 'play-off' muy complicado, pero creo que estaremos bien».

Otra de las buenas noticias vino de la mano del físico de sus jugadores. Fue preguntado por el estado general de la plantilla y confirmó que, por el momento, no hay lesionados y que están todos bien. «Los descartes también», dijo sobre Carter y Tyson Pérez, que se quedaron fuera del roster por decisión técnica.

El único nombre propio por el que fue preguntado fue Alberto Díaz, que hoy brilló en defensa y en ataque. A colación de eso, lanzó una curiosa reflexión: «A veces no es el mejor síntoma que sea de los que mejor está en ataque. Habla bien de él, pero también un poco peor de los demás. Nos ha costado pasarnos bien el balón y ejecutar bien». Por último, confirmó que su equipo quiso ir a por el triunfo pese al riesgo de ir a una prórroga y desgastar más a los jugadores: «El equipo tiene orgullo y amor propio y quiere ganar en casa».