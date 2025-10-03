Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
UNICAJA B. FOTOPRESS
Liga Endesa

Ibon Navarro avisa: «Cada canasta va a ser un gol; nos va a costar meter»

El técnico del Unicaja explica que el equipo está en una fase de carga física y que llega al estreno contra el Bilbao tras una semana de mucho trabajo

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:08

Comenta

El Unicaja está sumido en un proceso de reestructuración en todos los sentidos, tanto física como tácticamente y llega al comienzo de la temporada con ... muchos frentes abiertos en su preparación. La Liga ACB comienza este sábado ante el Surne Bilbao (18.00 horas), e Ibon Navarro adelantó este viernes que cara a ese estreno hay muchos aspectos por pulir y mejorar, así que cuando se le preguntó cómo llega el equipo al partido del sábado respondió lo siguiente: «Me temo que mal. Hemos tenido que reajustar muchas cosas. El año pasado para la Intercontinental no nos preocupamos de la carga táctica, sólo de la física, lo que nos permitió llegar bien al comienzo de Liga. Ahora vamos retrasados. Cuando los partidos se ponen físicos, es normal ver a la gente pidiendo el cambio, aunque los solemos cambiar antes. Esta semana vamos a ir cargados. Cada canasta va a ser un gol. Nos va a costar meter», dijo en referencia a la frescura de piernas. En ese sentido, el equipo sigue con algunos jugadores con problemas físicos, como Perry, que ha sufrido un problema vírico, y James Webb, que ayer no pudo entrenar por otro motivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  6. 6 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  7. 7

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  8. 8 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  9. 9 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  10. 10 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ibon Navarro avisa: «Cada canasta va a ser un gol; nos va a costar meter»

Ibon Navarro avisa: «Cada canasta va a ser un gol; nos va a costar meter»