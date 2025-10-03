Ibon Navarro avisa: «Cada canasta va a ser un gol; nos va a costar meter»

El Unicaja está sumido en un proceso de reestructuración en todos los sentidos, tanto física como tácticamente y llega al comienzo de la temporada con ... muchos frentes abiertos en su preparación. La Liga ACB comienza este sábado ante el Surne Bilbao (18.00 horas), e Ibon Navarro adelantó este viernes que cara a ese estreno hay muchos aspectos por pulir y mejorar, así que cuando se le preguntó cómo llega el equipo al partido del sábado respondió lo siguiente: «Me temo que mal. Hemos tenido que reajustar muchas cosas. El año pasado para la Intercontinental no nos preocupamos de la carga táctica, sólo de la física, lo que nos permitió llegar bien al comienzo de Liga. Ahora vamos retrasados. Cuando los partidos se ponen físicos, es normal ver a la gente pidiendo el cambio, aunque los solemos cambiar antes. Esta semana vamos a ir cargados. Cada canasta va a ser un gol. Nos va a costar meter», dijo en referencia a la frescura de piernas. En ese sentido, el equipo sigue con algunos jugadores con problemas físicos, como Perry, que ha sufrido un problema vírico, y James Webb, que ayer no pudo entrenar por otro motivo.

Precisamente por esa falta de rodaje, el técnico insistió en el mensaje de paciencia que ha reiterado durante la pretemporada y recalcó que no va a comparar a esta plantilla con la del año pasado. «Necesitamos seguir trabajando. Sólo hemos entrenado bien dos semanas. Me sorprendió el nivel tras la Intercontinental. Se trataba de aprender ciertas cosas, pero el nivel de entrenamiento llegó antes de la Supercopa y pudimos competir contra un equipazo como el Valencia. Seguimos sumando kilómetros. Me gusta la predisposición de los veteranos ayudando a los nuevos y la de los nuevos preguntando. Estamos comparando este equipo con el del año pasado y somos diferentes. Tenemos otras armas. Estructuralmente el equipo es más pequeño, pero no nos vamos a comparar con el año pasado. No queremos. No voy a entrar en ese juego de comparar el equipo», insistió.

Respecto al Bilbao, el entrenador vitoriano explicó que se ha reforzado bien, especialmente con jugadores de talento con los que espera poder jugar la Copa y estar en la pelea por el 'play-off'. «Mantiene las señas de identidad. Trabaja mucho, con nivel de esfuerzo alto. Ha cambiado en dos aspectos, en cómo juegan los primeros segundos de su ataque. Generan ventajas antes. Puede ser porque ha recibido mucho talento. Compensaba esa falta de talento con mucho trabajo. Ya tienen esa filosofía, pero ahora tienen mucho talento. Pantzar está a un nivel alto. Tienen jugadores con mucha energía en el cuatro y a Hlinason, que está fantástico. Me ha dado muy buenas sensaciones en la pretemporada», dijo sobre el rival.

El Unicaja ha comenzado este año la pretemporada más tarde para tratar de llegar más fresco al final de la temporada. Cuestionado por las aspiraciones de su equipo, Navarro evitó hacer una previsión, pero advirtió que el nivel de la Liga ha subido mucho. «Ya nos veremos. La competición coloca a cada uno en su lugar. Veremos dónde nos pone. Queremos estar al máximo nivel. Hay muchos equipos aspirantes a estar en la Copa. Son más de ocho y más de diez. Valencia es evidente, pero el Bilbao, también. Me gusta mucho Lleida, Girona también ha hecho buenos fichajes. El Baskonia ha hecho un cambio de estilo. He visto dos partidos de pretemporada del Breogán y me ha encantado. Todos me parecen buenísimos. Murcia es el único que ha ganado al Valencia en la pretemporada«, afirmó sobre el potencial de los equipos.