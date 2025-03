Ibon Navarro: «Lo normal es que el equipo vaya a mejor»

Ibon Navarro se mostró satisfecho con su equipo por el rendimiento ofrecido en los dos últimos partidos, especialmente con el que jugaron el martes en ... Lituania. «Tiene mucho mérito lo que hicimos en Vilnius. En un ambiente espectacular, sin jugarnos nada y ellos sí. Íbamos 15 arriba, respondieron a esa dureza, se pusieron por delante en el tercer cuarto y sacamos carácter y orgullo para ganar al final. Fue muy difícil de jugar. Tengo ganas de ver al equipo después del partido del martes», verbalizó. Más allá, de la noticia 'bomba' de este jueves, el aterrizaje de la NBA en Europa, no quiso pronunciarse aún: «No tengo información. Cuando me la den, podré opinar. No tengo ni idea».

Para la visita al Gran Canaria, a priori, podrá contar con todos sus hombres. Por el momento sólo han completado una sesión de entrenamiento junto al equipo, aunque tiene dos por delante antes del encuentro. «Hay algún resfriado, pero debería tener a todos disponibles», aseguró en su rueda de prensa previa.

El Gran Canaria fue uno de los equipos que mejor les ha jugado en lo que va de campaña. «Ha sido de los mejores equipos que ha pasado por aquí este año, que jugó un partido brutal. Su último cuarto fue tremendo en acierto, inspiración y clarividencia. No estuvimos mal, pero ellos estuvieron francamente bien. Contra nosotros, tradicionalmente, salen siempre jugadores inspirados», recordó. Eso sí, recibirán al Unicaja esta semana con menos de 48 horas de descanso, pues esta noche jugarán las 'semis' de la Eurocup, el segundo partido: «Están en una semana de una exigencia altísima y eso te puede pasar factura a nivel físico o te pone en automático. A ver cómo le va el segundo partido, creo que lo van a sacar adelante. Me gustaría que jugaran la final de la Eurocup».

De los tres rivales que pueden tocarle en el sorteo de cuartos de final de la Champions, la Reggiana, el Derthona o el Nanterre, asegura no tener preferencia en lo deportivo, aunque reconoce tener cierta ilusión para de medirse con el cuadro francés por el factor humano: «Me haría ilusión jugar contra Nanterre porque conozco mucho al entrenador. Es de confianza, y Juanma y yo hablamos mucho con él de jugadores de la Liga francesa. Me gustaría verle, pero si lo veo en la Final Four, mejor».

Una exigente ronda de cuartos

Preguntado por si es la ronda de cuartos, a priori, más complicada en la competición, opinó al respecto: «No sé, pero viendo los que se han quedado fuera, Manresa, Rytas, Murcia, que han estado en la Final Four, que han ganado la Liga de su país y que jugaron una final de ACB… Creo que el nuestro, quedándose fuera Rytas, era el más complicado de todos. Nymburk, AEK, Tenerife son de Final Four. Y no me gustaría verme con el Galatasaray».

Tras el maratón de marzo, un exigente mes de abril, en el que Navarro espera que su equipo mejore considerablemente: «El calendario es complicado y lo sabemos. El equipo tenía que empezar a subir. El domingo estuvo mejor en muchas cosas y el martes, aún mejor. A partir de ahí, lo que el 'staff' piensa que va a pasar se ha cumplido al 99%. Lo normal es que el equipo vaya a mejor. La semana que viene podremos trabajar cosas. Bendito problema, pero tengo 14 jugadores que necesitan jugar. Creo que el equipo está como habíamos planificado».