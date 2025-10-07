Ibon Navarro: «Afrontamos cada partido como una oportunidad de mejorar, no de ganar»

En la previa del estreno del Unicaja en la Champions, Ibon Navarro repasó asuntos relacionados con la propia competición y también con la actualidad y ... el devenir más cercano del equipo. Quizá, la parte más reveladora de su rueda de prensa llegó cuando aseguró que en este tramo de la temporada se centran más en mejorar que en ganar. Así lo argumentó: «Nosotros ahora mismo, cada entrenamiento y cada partido, lo afrontamos como una oportunidad de mejorar, no sólo de ganar. La Supercopa era un momento de construir cosas, a nivel de filosofía. Si te preocupas de ganar y no de construir pueden pasar dos cosas: que ganes y no construyas o que no ganes y tampoco construyas».

El Mersin es un equipo que ha estudiado, con viejos conocidos, y al que supo desglosar con detalle: «Tienen un bloque de siete-ocho jugadores americanos con experiencia en Europa. Tiene tres pequeños, como Bilbao, con muchos generadores en el campo y que dan problemas. White tiene ya un recorrido en Europa. Es un buen equipo, con jugadores que conocen la Liga. Su juego se basa, en parte, en su tremenda calidad a nivel individual. El reto, más allá de ganar, va a ser de mejorar lo que hicimos ante el Bilbao». Para el partido, a priori, no cuenta con bajas aseguradas, aunque sí con la duda de Perry, que arrastra problemas físicos en el hombro. Webb, que fue baja el sábado, se entrena ya con normalidad.

Reconoció el incremento en el nivel de la competición, aunque aseguró que prefiere no mirar más allá del próximo encuentro. Asumió el rol de favorito, de rival a batir, y se aventuró a vaticinar quienes comerán en esa mesa hasta que los resultados pongan a cada equipo en su sitio: «Igual que lo ha sido muchos años el Tenerife. Pero el pasado no te da para empezar 3-0, más bien al contrario. Sienten que no tienen nada que perder contra ti, y eso les quita presión. También están los españoles, el Alba Berlín… pero yo me centraría en los que ya han competido, como el Tenerife o el Galatasaray». Al resto del grupo, asegura, no lo ha visto, más allá de los resultados que han ido consiguiendo.

Fue preguntado también por la situación particular de Castañeda. Por si la BCL podría ser una vía de rodaje o un contexto más adecuado para soltarse. «Todos los días es una oportunidad para que vayan mejorando. No solamente Xavier, si no todos. Haremos lo mejor para el equipo. El equipo no es un instrumento para que ningún jugador luzca y haga números. Todos se tienen que sentir importantes», dijo, antes de reiterarse en que ha venido para hacer de 'uno' y de 'dos', según la situación, no sólo de base. «Sus mejores momentos han llegado jugando de 'uno'. Sin Alberto se sintió cómodo. Pero no es el rol en el que se puede desarrollar, no podemos ir con tres bases toda la temporada. Él está aquí para hacer el 'uno' y el 'dos'. Y se tiene que adaptar. No es fácil», expresó.