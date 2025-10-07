Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro, en la previa del Unicaja-Mersin de BCL. Unicaja B. Fotopress

Ibon Navarro: «Afrontamos cada partido como una oportunidad de mejorar, no de ganar»

El vitoriano, técnico del Unicaja, asume el papel de favorito en esta nueva edición de la BCL y afirma que Perry es duda para el estreno ante el Mersin por problemas en el hombro

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 11:04

En la previa del estreno del Unicaja en la Champions, Ibon Navarro repasó asuntos relacionados con la propia competición y también con la actualidad y ... el devenir más cercano del equipo. Quizá, la parte más reveladora de su rueda de prensa llegó cuando aseguró que en este tramo de la temporada se centran más en mejorar que en ganar. Así lo argumentó: «Nosotros ahora mismo, cada entrenamiento y cada partido, lo afrontamos como una oportunidad de mejorar, no sólo de ganar. La Supercopa era un momento de construir cosas, a nivel de filosofía. Si te preocupas de ganar y no de construir pueden pasar dos cosas: que ganes y no construyas o que no ganes y tampoco construyas».

