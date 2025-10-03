Horario y cómo ver en televisión el Unicaja-Surne Bilbao
El encuentro inaugura la temporada en la Liga ACB
Viernes, 3 de octubre 2025, 21:32
El Palacio de los Deportes acoge este sábado el primer partido de la temporada de la Liga Endesa. El Unicaja-Surne Bilbao abre la competición ... en lo que es un atractivo duelo entre dos equipos que han sufrido cambios importantes durante el verano.
El renovado proyecto cajista está reajustándose, mientras que el vasco se ha potenciado con jugadores de más calidad para tratar de pelear por estar en la Copa y en el 'play-off'.
El choque comenzará a las 18.00 horas y podrá ser seguido por la plataforma de pago DAZN, que se estrena con las retransmisiones ligueras esta temporada.
UNICAJA - SURNE BILBAO BASKET
Sábado 04/10/2025, 18:00h
Carlos Cortés - Javier Torres - David Sánchez Benito
RECOLETA SALUD SAN PABLO BURGOS - BÀSQUET GIRONA
Sábado 04/10/2025, 19:00h
Antonio Conde - Joaquín García González - Iyán González Gálvez
LA LAGUNA TENERIFE - BAXI MANRESA
Sábado 04/10/2025, 20:00h
Martín Caballero - Alberto Sánchez Sixto - Rubén Sánchez
HIOPOS LLEIDA - RÍO BREOGÁN
Sábado 04/10/2025, 21:00h
Rafael Serrano - Francisco José Araña - Roberto Lucas Martínez
COVIRAN GRANADA - JOVENTUT BADALONA
Domingo 05/10/2025, 12:00h
Jordi Aliaga - Sergio Manuel Rodríguez - Raúl Zamorano
REAL MADRID - DREAMLAND GRAN CANARIA
Domingo 05/10/2025, 12:30h
Fernando Calatrava - Jorge Martínez - Vicente Martínez Silla
CASADEMONT ZARAGOZA - BASKONIA
Domingo 05/10/2025, 17:00h
Emilio Pérez Pizarro - Arnau Padrós - Yasmina Alcaraz
UCAM MURCIA - MORABANC ANDORRA
Domingo 05/10/2025, 18:00h
Óscar Perea - Alfonso Olivares - Carlos Merino
VALENCIA BASKET - BARÇA
Domingo 05/10/2025, 19:00h
Carlos Peruga - Luis Miguel Castillo - Fabio Fernández
