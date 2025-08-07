La Grada Solidaria de CaixaBank tiñe de azul el Carpena

La entidad CaixaBank ha reafirmado su compromiso social con una nueva edición de la Grada Solidaria, esta vez encuadrada en el Torneo Internacional Ciudad de ... Málaga 2025, donde la selección absoluta se midió a Portugal en el Martín Carpena, que se tiñó de azul para acoger esta acción solidaria.

Gracias a esta iniciativa, 365 personas en situación de vulnerabilidad de 16 entidades sociales malagueñas han podido disfrutar en directo de un partido de primer nivel internacional, creando un ambiente único. Esta acción forma parte de la alianza estratégica entre CaixaBank y la Federación Española de Baloncesto (FEB), organización de la que es patrocinador, que busca acercar el baloncesto a toda la sociedad, especialmente a quienes más lo necesitan.

Las 16 entidades sociales, acompañadas por el voluntariado CaixaBank, que han participado son: Fundación Héroes, Mar Hijano, Asociación de Vecinos Mangas Verdes, ASPROMANIS, Asociación Nena Paine, NAIM, Fundación Marcelino Champagnat, AMDDA, PRODIVERSA, AVOI, ASPAYM, Nuevo Futuro, Hogar Abierto, CEPER, Autismo Málaga y Málaga Acoge.

Desde el relanzamiento de esta iniciativa, allá por el 2024, CaixaBank ha impulsado las Gradas Solidarias en distintos puntos de la geografía española, beneficiando a más de 25 entidades sociales. Además, la entidad ha complementado estas acciones con actividades como 'meet & greet' con jugadores, visitas a zonas VIP y encuentros previos a los partidos, con el objetivo de generar momentos de inspiración y conexión a través del deporte.