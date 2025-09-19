Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los aficionados del Flamengo celebran la victoria con sus aficionados. FIBA
Copa Intercontinental 2025

El Flamengo sobrevive en la prórroga y mantiene sus opciones

El equipo brasileño derrotó al Illawarra con una canasta a dos segundos del final

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:13

El Flamengo se mantiene con vida en la Copa Intercontinental al vencer en la prórroga al Illawarra Hawks por 82-84, así que el rival ... del Unicaja en una hipotética final se decidirá este sábado en el partido que enfrentará al equipo australiano con el G League United. El brasileño Borges logró la canasta ganadora a dos minutos del final del tiempo extra.

