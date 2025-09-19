El Flamengo sobrevive en la prórroga y mantiene sus opciones

El Flamengo se mantiene con vida en la Copa Intercontinental al vencer en la prórroga al Illawarra Hawks por 82-84, así que el rival ... del Unicaja en una hipotética final se decidirá este sábado en el partido que enfrentará al equipo australiano con el G League United. El brasileño Borges logró la canasta ganadora a dos minutos del final del tiempo extra.

El partido comenzó con una sucesión de errores por los dos equipos. En el Illawarra podía entenderse porque era su primera encuentro en el torneo, pero el Flamengo ya había jugado. Después de cinco minutos, el marcador reflejaba un pobre 7-3, que explicaba lo que se estaba viendo en la pista. Espabiló el equipo brasileño y lo hizo a base de triples. Cuatro seguidos le dispararon en el marcador hasta el 11-20 con el que se cerraron los primeros diez minutos.

El conjunto australiano se fue ajustando poco a poco. Su ataque no era brillante, pero mordía en defensa y eso le permitió no solo remontar, sino colocarse por delante en el segundo. Harvey y Bolden, que en su día jugó en el Maccabi, pusieron los puntos para que su equipo llegase por delante al descanso (31-28).

En la segunda parte, por suerte, el partido ganó en dinamismo y acierto, apareciendo los mejores jugadores de cada equipo. Deodato logró dos triples y sus canastas las respondía el pequeño McLauglin en el Illawarra, pero no se establecían ventajas importantes. La situación no era la ideal para el equipo brasileño, que perdió 93-91 ante el G-League y que estaba obligado a ganar por la mayor cantidad de puntos posible para soñar con la final. Un triple de Manfio puso al Flamengo por delante para el encarar el cuarto decisivo (50-53).

La aparición de Dee Bost le complicó un poco las cosas al Illawarra y el partido entró en un intercambio de canastas y fallos, incidiendo así en la pobre calidad del juego. A pesar de esto, el Flamengo se puso por delante con los puntos de su base (60-66) , pero como sucedió en el primer partido, se empeñó en complicarse la vida con malas decisiones en los dos últimos minutos, suerte que un triple de Borges a falta de dos segundos le permitió forzar la prórroga.