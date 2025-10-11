La Final Four de la Basketball Champions League apunta a Badalona

A ocho meses para la celebración de la Final Four de la Champions, parece que la FIBA está decidida a elegir la sede del torneo ... que decide la competición con bastante antelación. Si en campañas anteriores hubo que esperar a semanas antes, esta vez se quiere ir sobre seguro para facilitar la movilización de aficionados.

El Ayuntamiento de Badalona estaría ya en conversaciones con la FIBA para que la Final Four se dispute en el Pabellón Olímpico de la localidad, según informó Víctor Lavagnini, periodista que narra los partidos de los equipos catalanes en TV3. Fuentes consultadas por SUR confirmaron estos contactos, que al parecer estarían muy avanzados. En 2026 la Final Four esta fijada del 7 al 10 de mayo.

Como recordarán los aficionados, este año no se conoció que Atenas sería sede de la Final Four hasta un par de semanas antes, pues estaba condicionada por la presencia del AEK. Dos campañas atrás, sucedió algo parecido en Belgrado, pues se daba por hecho que sería en Alemania.

Se da la circunstancia de que la Basketball Champions League cumple este año su décimo aniversario, lo que puede explicar la premura en la elección de la sede de su evento más importante. Además, la presencia del Joventut en la competición, con el gran atractivo de Ricky Rubio, es un aliciente más en caso de que el cuadro verdinegro alcance las semifinales.

El Pabellón Olímpico de Badalona es una cancha de fantástico recuerdo para el Unicaja, pues allí ganó el equipo malagueño la Copa del Rey de 2023. Fue un triunfo que rompió todos los pronósticos, pues los de Ibon Navarro se impusieron al Barcelona, Real Madrid y, por último, al Tenerife. Hasta esa edición, ningún equipo había vencido a los dos grandes para acabar ganando el título.