Los fichajes del Unicaja y el reto de asumir una nueva filosofía de juego

El Unicaja echa el cierre este sábado a la pretemporada con la disputa en Córdoba de la Copa de Andalucía frente al Covirán Granada (12. ... 30 horas, Andalucía Televisión). Será el cuarto encuentro de preparación en un periodo de puesta a punto de nuevo reducido por la participación en la Copa Intercontinental y luego en la Supercopa. El equipo cumple un mes de entrenamientos en el que los fichajes han tenido que adaptarse a una nueva filosofía de juego que ha sido la clave de los éxitos en las últimas temporadas.

El Unicaja de los seis títulos se ha caracterizado por una gran solidaridad en el reparto de minutos. Ningún jugador sobrepasó de forma amplia los veinte minutos en la cancha y esto permitió dosificar las cargas físicas, además de hacer posible ese alto ritmo de juego, con muchas posesiones. En esta forma de jugar que el Unicaja 'copió' del Telekom Bonn y que luego han imitado otros equipos, ha sido fundamental que los jugadores asumiesen un nuevo rol. Muchos llegaron a Málaga acostumbrados a pasar mucho tiempo en la pista, con medias que superaban los 25 minutos y otros rozaban los 30, pero con Ibon Navarro entendieron que debían cambiar la mentalidad por el bien del equipo.

La historia se repite ahora con los cuatro refuerzos que ha recibido la plantilla durante el verano. Todos han llegado al Unicaja con promedios de juego por encima de los 25 minutos, una situación que en principio no se va a repetir. Chris Duarte, salvando sus etapas en la NBA, promedió casi 30,5 minutos durante su experiencia en los Vaqueros de Bayamón, lo que le permitió explotar todo su talento para el equipo campeón de la Liga de Puerto Rico. El caso se repite con James Webb, que antes de su paso por la liga de China, en el Pinar Karsiyaka jugó 29 minutos por encuentro. La gran campaña de Sulejmanovic en el Casademont Zaragoza también se cimentó con mucho tiempo de juego: 25 minutos. Incluso Castañeda, que se perdió la mitad de la temporada por lesión en el Bourg, jugó una media de 26 minutos, con muchos partidos por encima de los 30.

Para que el lector se haga una idea, la pasada temporada Kendrick Perry fue el jugador más utilizado por Ibon Navarro, con una media de 21 minutos en los 64 partidos que disputó, una cifra que rozaron Tyson Carter (20,18), Dylan Osetkowski (19:52), Kameron Taylor (19:56) y Tyler Kalinoski (18:33), que eran el 'núcleo duro' del equipo. El resto estuvo claramente por debajo y siempre teniendo en cuenta que había dos descartes por partido. Los nuevos tendrán que ahora que asumir esta filosofía, pero también algo clave como es tener un impacto inmediato en el juego del equipo en cuanto pisan la pista. En estas cuatro semanas de preparación, tanto el cuerpo técnico como los veteranos del equipo habrán trabajado en implantar esta cultura de juego, aunque habrá que ver cómo es asimilada. El desarrollo de la temporada permitirá comprobar esa adaptación.