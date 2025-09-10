Dylan Addae-Wusu no está en los planes del Unicaja

Propios y extraños quedaron fascinados con la actuación del 'temporero' Dylan Addae-Wusu el pasado domingo ante el Real Madrid. Sus 12 puntos, tres asistencias ... y dos tapones, acompañados de una excelsa actuación en ataque y una férrea puesta en escena a escala defensiva, neutralizando por momentos a Campazzo, fueron la mejor carta de presentación posible para el joven exterior de 24 años, que, al menos por el momento, no entra en los planes del Unicaja, dadas las palabras de Ibon Navarro y López Nieto esta semana. Tampoco tras confirmarse la lesión de Djedovic, que pone en jaque su presencia cara a la Copa Intercontinental.

El presidente del club confirmó en 'Zona Verde', de 101 Televisión', que el chico recaló en Málaga esta pretemporada porque él mismo quería entrenarse con el Unicaja. Se pagó el viaje de su bolsillo y no ha cobrado absolutamente nada en estas más de tres semanas, y el club se ha encargado únicamente de pagarle un alojamiento adecuado y la manutención. «Ha venido, como diríamos, por la cama y el bocadillo. Se está promocionando en Europa. Me ha llamado un montón de gente este fin de semana. Es muy buen chico y puede estar en nuestra órbita, de tenerlo monitorizado, pero no creo que sea un jugador aún de nivel ACB», dijo al respecto.

Destacó que en esa demarcación ya cuentan con dos pesos pesados del vestuario, Alberto Díaz y Kendrick Perry, más Castañeda. Y a partir del año que viene, Pantzar. «Si estuviera menos de 24 años te garantizo que estaría en el U22», agregó antes de destacar su actitud y sus características físicas. Más allá, el técnico, Ibon Navarro, dejo caer en su comparecencia posterior al encuentro ante el Real Madrid, de muy buenas maneras y con palabras de mucho cariño para el que ha sido su pupilo estas semanas, que tampoco está en sus planes para la presente campaña: «Ojalá que le sirva para terminar de ayudarnos y para encontrar un buen contrato porque el chico se lo merece».