Addae-Wusu, el domingo. Salvador Salas

Dylan Addae-Wusu no está en los planes del Unicaja

El presidente y el entrenador confirman con sus palabras que no cuentan, al menos a corto plazo, con el base del Bronx para la presente temporada

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:30

Propios y extraños quedaron fascinados con la actuación del 'temporero' Dylan Addae-Wusu el pasado domingo ante el Real Madrid. Sus 12 puntos, tres asistencias ... y dos tapones, acompañados de una excelsa actuación en ataque y una férrea puesta en escena a escala defensiva, neutralizando por momentos a Campazzo, fueron la mejor carta de presentación posible para el joven exterior de 24 años, que, al menos por el momento, no entra en los planes del Unicaja, dadas las palabras de Ibon Navarro y López Nieto esta semana. Tampoco tras confirmarse la lesión de Djedovic, que pone en jaque su presencia cara a la Copa Intercontinental.

