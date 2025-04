Mario Saint-Supéry: «Tengo ganas de saber qué pasa en el futuro; estoy ilusionado»

El futuro de Mario Saint-Supéry es una de las incógnitas que el Unicaja debe resolver cara a la próxima temporada. El jugador tiene contrato ... hasta 2028 con el club cajista, pero ha estado cedido la última campaña y media, primero en el Tizona Burgos y, ahora, en el Baxi Manresa.

Los movimientos del club cajista indican que el canterano de 19 años no tiene espacio en la actual plantilla, si bien podría encajar en el hueco que hipotéticamente dejará libre Tyson Carter, pero no está nada claro. El escolta concedió una pequeña entrevista a la ACB en la que se refirió a esto y dijo lo siguiente: «Ahora mismo estoy centrado en terminar bien la temporada, en ayudar al equipo al máximo... pero ya cuando tenga que tomar las decisiones seguro que tomo la decisión correcta. Y tengo muchas ganas de saber qué pasa en el futuro. Estoy muy ilusionado, la verdad», aseguró.

Saint-Supéry está teniendo una temporada de altibajos, pero lo mejor es que ha logrado espacio y minutos en la rotación de Diego Ocampo, así que habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero él sigue al día la actualidad del Unicaja. «A ver, yo soy de Málaga, yo soy malagueño, entonces a mí todo lo bueno que le pase a Unicaja que no interfiera con Manresa, me parece genial. Y yo siempre voy a querer, mientras no interfiera con Manresa, siempre voy a querer que ganen», afirmó.