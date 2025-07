La FIBA, optimista sobre la nueva NBA Europea: «Estamos en la buena dirección»

Andreas Zagklis ha repasado la actualidad del baloncesto mundial en una comparecencia coincidiendo con la celebración de la Copa del Mundo U19. El secretario general ... de FIBA ha abordado todas las cuestiones candentes como la relación del máximo organismo baloncestístico con la Euroliga tras la publicación de su calendario que vuelve a solapar sus partidos con las Ventanas de clasificación, la controvertida decisión de ampliar los equipos participantes a 20 incluyendo una expansión con Dubai, la actualidad del proyecto baloncestístico de la NBA en Europa de la mano con FIBA, la defensa tanto de las Ligas Nacionales como de las Federaciones Nacionales por parte de FIBA y el trasvase de equipos hacia la Basketball Champions League saliéndose del ecosistema ECA como ALBA, Joventut o Gran Canaria siguiendo la estela del Unicaja.

El griego confirmó que en ese proyecto de la NBA para Europa fijado para después de 2028 ya está participando la Euroliga. «El papel de FIBA es intentar reunir a los actores, y tuvimos una buena reunión en esa dirección el 29 de mayo en la sede de FIBA, donde vinieron representantes de la NBA, tanto de la oficina europea como de la central en Nueva York. También estuvieron los líderes de ECA, Euroleague Commercial Assets, el presidente y el CEO, así como representantes de 12 clubes. Además, un club de Moscú participó en línea. Todos participaron y creo que fue un paso más en la dirección de encontrar sinergias juntos», explicó.

A pesar de esto, el secretario general de la FIBA no aportó detalles de cómo será esa futura NBA europea de la que tanto se ha hablado en los últimos meses y sobre la que circulan muchas conjeturas. «No creo que debamos confundir a los aficionados con ideas que todavía se están desarrollando. Creo que, cuando haya propuestas concretas y soluciones claras, deberíamos poder salir y decir: «esto es hacia donde vamos». Ya hicimos un anuncio diciendo que estamos trabajando, y sí, puedo confirmar que seguimos trabajando. FIBA desempeña su papel, no solo como socio de la NBA y acompañando el proceso que ellos han puesto en marcha, sino también como el organismo rector mundial, que se preocupa por todos sus clubes, incluidos los 13 propietarios de la Euroliga, los otros clubes que no son propietarios pero que juegan en Euroliga, los equipos de la BCL y el resto del ecosistema. Así que, sin duda, es un ejercicio delicado de equilibrio entre diversos intereses. Pero ese es también nuestro papel aquí. Así que puedo confirmar que, sí, el trabajo continúa y avanza en una buena dirección, así que soy optimista sobre el futuro», reconoció.

Zagklis lamentó la ampliación de la Euroliga a 20 equipos, porque perjudicará al calendario, aunque reconoció que las conversaciones con esta continúan y son fluidas. Eso sí, celebró la llegada de equipos de la Eurocup a la Basketball Champions League. «Bueno, creo que dice una cosa: que los clubes valoran el servicio que reciben de la BCL, y creo que es un servicio de primer nivel. Tenemos a algunos de los mejores profesionales del sector trabajando en la BCL. Cada año ves que la Final Four es uno de los momentos destacados del baloncesto de clubes a nivel mundial. Tiene un atractivo global, es clasificatoria para la Copa Intercontinental FIBA, da la oportunidad de jugar en Singapur y luchar por el título mundial, y creo que es una evolución natural basada en cómo está estructurada la BCL, en el hecho de que la BCL trata a las ligas nacionales como lo que son: clasifican a sus mejores equipos internacionalmente según sus rankings, y también teniendo en cuenta los calendarios y las peticiones de esas ligas», finalizó.