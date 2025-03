El Unicaja Mijas, a cerrar con victoria su 'gira' a domicilio; el CAB Estepona, a resarcirse en casa

El Unicaja Mijas lleva todo el mes sin pisar el Martín Urbano más que para sus entrenamientos, porque el calendario deparó que el equipo afrontase ... hasta cuatro jornadas consecutivas compitiendo a domicilio. Un frenético 'tour' que este fin de semana toca a su fin. El Adareva de Tenerife será el último escollo de las jugadoras de Javier Pérez de los Reyes antes de volver a casa.

De cerrar el encuentro con triunfo cumpliría con sobresaliente esta gira a domicilio en la que las cajistas han elevado su cuenta hasta las 11 victorias consecutivas, manteniéndose como la mejor racha de la Liga Challenge e impulsándose hasta su inédito segundo puesto actual. Eso sí, no lo tendrá nada fácil en Canarias, donde las locales han ganado 9/12 partidos. Sin duda, se prevé un duelo igualado (en la primera vuelta, ganaron las cajistas por 2 puntos) ante un rival que es séptimo y de ganar, daría un gran paso hacia su clasificación matemática para el 'play-off'.

CAB Estepona - Barakaldo Sábado, 17.30 El CAB Estepona, a resarcirse ante un rival en peligro de descenso

No hay otra cosa en la que piense el CAB Estepona que no sea en ganar, sobre todo tras al traspié de la última jornada, en la que puso fin a su impecable racha triunfal al caer en el feudo del Domusa Teknik. Aun con el ascenso directo en el punto de mira, las de Francis Tomé regresan este sábado al José Antonio Pineda para medirse al Horbisa Spirit GreenKW Barakaldo. Este rival es penúltimo, con sólo 1 victoria en los últimos 12 partidos (6 en general) y no dudará en apurar sus opciones para salvarse en esta segunda categoría nacional.

El equipo malagueño, tercero y con un partido menos disputado, deberá mantenerse serio e intenso durante todo el encuentro para evitar más sorpresas en este tramo final de campaña. La clave pasa por mantener el acierto ofensivo habitual que lleva al CAB Estepona a anotar más de 75 puntos en cada partido cuando ejerce de local.