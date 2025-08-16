Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los nuevos fichajes: Tayra Eke, Camille Zimmerman, Estel Puiggros, Sokhna Bintou y María Roters. SUR
Unicaja Mijas

Talento, físico, altura y cinco caras nuevas, así es el nuevo proyecto del Unicaja Mijas

El equipo, que comienza la Liga el 27 de septiembre, comenzará a rodar el próximo lunes 25 a las órdenes de Javier Pérez de los Reyes

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:01

Diez jugadoras profesionales: cinco renovadas y cinco nuevas caras, que se complementarán con varios talentos de la cantera a lo largo del año. Así será ... el nuevo Unicaja Mijas. Un equipo que esta temporada 2025-26 disputará su tercera campaña consecutiva en la Liga Challenge, la segunda categoría nacional. La misma en la que el año pasado, contra todo pronóstico, dio la campanada al llegar hasta la gran final por el ascenso a la élite española, la Liga Femenina Endesa, cayendo entonces ante el CAB Estepona.

