Talento, físico, altura y cinco caras nuevas, así es el nuevo proyecto del Unicaja Mijas

Diez jugadoras profesionales: cinco renovadas y cinco nuevas caras, que se complementarán con varios talentos de la cantera a lo largo del año. Así será ... el nuevo Unicaja Mijas. Un equipo que esta temporada 2025-26 disputará su tercera campaña consecutiva en la Liga Challenge, la segunda categoría nacional. La misma en la que el año pasado, contra todo pronóstico, dio la campanada al llegar hasta la gran final por el ascenso a la élite española, la Liga Femenina Endesa, cayendo entonces ante el CAB Estepona.

Podría pensarse, tras ver lo que este equipo es capaz de conseguir, que este será el año en el que el cuadro cajista busque ese ascenso a la máxima categoría. Sin embargo, la entidad prefiere andar con pies de plomo ante un proyecto tan renovado. Así refrenda esta idea el director deportivo del club, Juanma Rodríguez, uno de los artífices de esta plantilla. «El objetivo no es el ascenso, es ser lo más competitivas posible, intentar ajustar e integrar a las nuevas y ver cómo funciona el equipo con ellas y con los ajustes en la zona interior. No hay presión por ascender, el objetivo es competir y ver cómo funciona el equipo», cuenta.

Y es que no todo ha sido un camino sobre un lecho de rosas. Pese a los interesantes fichajes realizados, el Unicaja Mijas también ha sufrido bajas importantes, como la de las Hermanas Herlihy, pilares del éxito del pasado curso, o la malagueña Marta Ortega, que ha fichado por el CAB Estepona. «Hemos intentado hacer ajustes para mejor sobre todo el tamaño y el físico, pero también hemos perdido jugadoras de talento, como las hermanas Herlihy. El trabajo ahora es integrar a las nuevas y ver hasta dónde podemos llegar. Tenemos un equipo joven con ganas de competir», señala Rodríguez.

¿Quiénes son las protagonistas de esta nueva plantilla? Por un lado se mantienen: Cesarina Capellán (alero), Sofía Galerón (ala-pívot), Alba Orois (base) y Celia García (escolta), que han demostrado bastante regularidad. La encargada de liderar este proyecto desde el interior del vestuario será la internacional malagueña Elena Moreno, la única que sigue en liza desde los comienzos de esta sección femenina y también, la única jugadora de nuestra provincia con ficha del primer equipo.

Los fichajes

Por otro lado, las nuevas incorporaciones son: la catalana Estel Puiggros (base), internacional española en categorías inferiores, formada en la NCAA y procedente del Recoletas Zamora que disputó la fase de ascenso a Liga Endesa el pasado curso; la estadounidense Camille Zimmerman (alero), con pasado en la WNBA, internacional en 3x3 con Estados Unidos y conocedora del juego europeo al haber competido en las ligas de Francia, Suecia, Finlandia, Suiza y España; la hispano-senegalesa Sokhna Bintou (pívot), internacional con Senegal y con una amplia experiencia en las ligas nacionales españolas, llegada del Barça CBS; la canaria María Roters (ala-pívot), internacional con España en 3x3, con experiencia en la Liga Endesa, forjada en la NCAA y procedente del Adareva y el techo del equipo, la madrileña Tayra Eke (pívot), de 1,91 de estatura, internacional con las categorías inferiores de España, y formada en la NCAA, de donde procede.

El equipo crece en altura con 7 jugadoras por encima del 1,80 y 4 por encima del 1,85, pero mantiene a su vez una seña de identidad ligada al dinamismo de su juego y a jugadoras que aunque jóvenes, atesoran gran experiencia. «Afrontamos el nuevo proyecto con la misma ilusión y ganas que la temporada pasada. La idea es seguir el mismo camino que ya construimos, con una línea parecida de juego y ajustes en la línea interior. La idea es mantener la química del año pasado, ser un equipo reconocible en cuanto estilo y ser lo más competitivas posible».

Así las cosas, el nuevo equipo comenzará a rodar a las órdenes de Javier Pérez de los Reyes (se mantiene en el banquillo tras el gran año de su debut) a partir del lunes 25 de este mes, pasando a partir del viernes 22 por los reconocimientos médicos. A priori, serán varias las bajas dado que algunas jugadoras deberán acudir a compromisos internacionales de 3x3. Sin embargo, un grupo de jugadoras del conjunto júnior irán nutriendo al equipo no sólo en pretemporada, si no durante el año. Entre ellas: Carmen Guillén, Mar Segura (a partir de diciembre, cuando se recupere de su lesión de LCA), María Peña o Nadia Merino. La pretemporada contará con unos 5 o 6 amistosos, algunos de ellos ante Melilla o Sevilla, así como la Copa de Andalucía ante el CAB Estepona (fecha por fijar). La Liga comienza el sábado 27 de septiembre, en casa del Adareva.

La plantilla

Bases. Alba Orois y Estel Puiggros.

Escoltas. Celia García.

Aleros. Elena Moreno, Cesarina Capellán y Camille Zimmerman.

Ala-pívots. Sofía Galerón y María Roters.

Pívots. Tayra Eke, y Sokhna Bintou Lo Sylla.