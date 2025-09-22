Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Elena (tercera por la izquierda), junto a sus compañeras. FIBA
Baloncesto

Elena Moreno se cuelga el bronce Mundial sub-23 con la selección de 3x3

La malagueña y capitana del Unicaja Mijas sumó el fin de semana en China su medalla internacional y la primera en esta nueva disciplina

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:08

La sampedreña Carla Viegas no ha sido la única malagueña en sumar una nueva medalla a su palmarés internacional con España este verano. Apenas una ... semana antes de que de comienzo su calendario liguero, otra jugadora de nuestra provincia ha conseguido subirse a un podio internacional. Se trata de la capitana del Unicaja Mijas, Elena Moreno, que este fin de semana logró colgarse el bronce en el Mundial sub-23 de 3x3, junto a sus compañeras Alicia Flórez (Valencia Basket), Bego de Santiago (Baxi Ferrol) y Marta García (Sevilla).

