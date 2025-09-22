Elena Moreno se cuelga el bronce Mundial sub-23 con la selección de 3x3

La sampedreña Carla Viegas no ha sido la única malagueña en sumar una nueva medalla a su palmarés internacional con España este verano. Apenas una ... semana antes de que de comienzo su calendario liguero, otra jugadora de nuestra provincia ha conseguido subirse a un podio internacional. Se trata de la capitana del Unicaja Mijas, Elena Moreno, que este fin de semana logró colgarse el bronce en el Mundial sub-23 de 3x3, junto a sus compañeras Alicia Flórez (Valencia Basket), Bego de Santiago (Baxi Ferrol) y Marta García (Sevilla).

No es la primera vez que la cajista, de 21 años, acude a la llamada de la selección española, pero hasta este verano siempre lo había hecho en baloncesto convencional. Es más, en 2023 fue cubcampeona del Mundial sub-19 y en 2024, subcampeona del Eurobasket sub-20. Sin embargo, este año cambió de disciplina. Comenzó acudiendo con la categoría sub-21 y dio un paso más al ser convocada para el Mundial sub-23 que se disputó la semana pasada en la localidad china de Xiongan.

Cabe señalar que el baloncesto 3x3, modalidad que forma parte de los Juegos Olímpicos desde Tokio 2021, cuenta con reglas diferentes a la del baloncesto convencional. Se juega en la mitad de una cancha oficial de baloncesto. Los dos equipos se componen de 3 jugadoras que atacan a una misma canasta y vence el combinado que más puntos anote en un período de 10 minutos o bien el que consiga llegar antes a los 21 puntos. En caso de empate al final del tiempo reglamentario, se disputaría una prórroga en la que gana el conjunto que antes anote dos puntos.

En este Mundial de China, España inició su concurso con pleno de victorias en la fase de grupos la fase de grupos. En esta, superó con solvencia a Chile (21-6), a México (22-11), a Filipinas (18-11) e incluso, protagonizó una de las grandes sorpresas al imponerse en un disputado duelo al equipo de Estados Unidos (18-12). Así las cosas, quedó emparejada con la República Checa en los cuartos de final, donde España también logró salir victoriosa al ganar por 21-17.

Lucha por el bronce

Sin embargo, la suerte no acompañó al conjunto en las semifinales, el duelo más complicado de todos. El cuadro nacional controlaba el encuentro ante Francia hasta que llegó el mal trago de la lesión de Bego de Santiago. Finalmente, perdió por sólo un punto (17-18), quedando así relegado a la pelea por la medalla de bronce.

No hubo rotaciones en este último partido dada esta baja por lesión, por lo que Elena, Alicia y Marta tuvieron que afrontar todo el partido ante Japón, que partía como uno de los firmes candidatos al título. Pero con una exhibición de competitividad y carácter, España consiguió llevarse el gato al agua, ganar por 18-12 y hacerse con el tercer puesto. La malagueña contribuyó sumando un total de 17 puntos en sus actuaciones durante el campeonato.

Hoy mismo, la cajista aterrizará en Málaga tras un largo vuelo y contará con dos días de descanso antes de sumarse a los entrenamientos con su equipo, con vistas al estreno de la nueva temporada en la segunda categoría nacional, este mismo sábado, en la cancha del Adareva de Tenerife, un duro enfrentamiento para comenzar la campaña.