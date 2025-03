La Euroliga responde a la NBA y la FIBA: «Ninguno de nuestros clubes nos ha dicho que quiere irse»

La Euroliga no ha tardado en reaccionar al proyecto de una liga europea auspiciado por la NBA y la FIBA, que cuestionaría su supremacía en ... el baloncesto europeo. Su CEO, Paulius Motiejunas, estaba al tanto de todo este proyecto y desveló que la última reunión a tres bandas fue hace sólo diez días, por lo que no le ha sorprendido el anuncio del jueves.

En una amplia entrevista en el periódico 'L'Equipe', el directivo lituano llegó a dudar de que este proyecto se pueda llevar a cabo en el tiempo que se especula, en 2027, pues requerirá de una inversión multimillonaria, la creación de clubes completamente nuevos y la participación de equipos de la Euroliga, de los que dijo no tener constancia de que quieran dejarla. Motiejunas recordó que esa NBA europea dejaría fuera a clubes como el Zalgiris, Partizán, Estrella Roja, Efes o Panathinaikos, que cuentan por llenos sus partidos con entre 20.000 y 15.000 aficionados por encuentro. Este es un resumen de la entrevista publicada por el rotativo francés, en la que el lituano también se muestra conciliador y en la que explica que lo que está pasando forma parte de un proceso.

El proyecto de la NBA y la FIBA

«No creo que sea una declaración de guerra. Lo mejor de lo que dijeron, para mí, es que la situación del baloncesto europeo es buena, está en crecimiento y tiene un potencial que nunca ha sido tan alto. Valoramos de forma positiva que la NBA quiera explorar ese mercado con la ayuda de la FIBA. Es un territorio que conocemos perfectamente. Tenemos las mejores aficiones, los mejores equipos, la cultura más establecida. Somos fuertes, crecemos todos los años y creemos en nuestro producto. Veremos en qué queda esa 'exploración' que han anunciado. Por ahora, no nos parece que haya un anuncio claro sobre cómo va a ser en el largo plazo».

No han contado con la Euroliga:

«No voy a comentar si nos ofendió o no, nada sobre cómo hacen las cosas. Pueden hacer lo que quieran. Lo que sí me ofendió es que no dijeran la palabra Euroliga, que no hubiera ni una mención a sus aficionados y sus equipos. Lo poco que dijeron, llegó demasiado tarde. Pero quizá sea normal porque yo trabajo para la Euroliga (risas). Siempre vamos a estar dispuestos a sentarnos y hablar, a buscar entre todos la mejor solución para que el producto sea el mejor posible para el baloncesto europeo».

Negociación abierta:

«Creo que es el único camino. Eso pensamos nosotros, al menos. Cuando hablan de grandes equipos, de nombres importantes, no puedo imaginar como sería esa liga sin nosotros. ¿Se puede hablar del mejor producto posible sin los equipos de Euroliga, sus aficionados, sus mercados, su cultura, su pasión y una historia que abarca décadas?

Contacto reciente entre la Euroliga, la NBA y la FIBA:

Hubo una reunión, sí. Hablamos por primera vez después de un tiempo sin hacerlo para poner todo otra vez sobre la mesa y ver dónde y cómo se había perdido la conexión. Hemos tomado nota de lo que se ha anunciado ahora. El resto, ya se verá. En lo que se refiere al baloncesto, después de esa reunión diría que la pelota está en su tejado y que son ellos los que tienen que devolvérnosla ahora. Veremos si sucede y podemos volver a negociar pensando por encima de todo en los aficionados al baloncesto europeo. Conocemos este mercado mejor que nadie somos la liga más competitiva de Europa. Siempre se puede mejorar, en muchas cosas, si trabajamos juntos. Pero también podemos hacerlo sin la NBA ni la FIBA».

Adam Silver aseguró que no se explota el potencial del baloncesto Europeo:

«Siempre se me hace raro escuchar estas cosas. Nuestros propietarios están felices, hasta donde yo sé. El producto sigue mejorando. El éxito a largo plazo no se inventa ni se consigue con un chasquido de dedos. Es algo para lo que trabajamos muy duro. Los números (contratos, televisión, patrocinios…) están en verde y siguen mejorando. Hay nuevas vías de negocio con la Final Four en Abu Dabi, los contactos con Dubai para tener un equipo de allí, la expansión para llegar a más equipos y más mercados… No estamos en una situación mala. Otros deportes no pueden decir lo mismo, incluido el fútbol, en cuanto a derechos de televisión, por ejemplo. Tenemos 20.000 aficionados en cada partido en Belgrado, 15.000 siempre en Kaunas, los equipos griegos y turcos llenan los pabellones, están en desarrollo los equipos de París y Múnich, este con un nuevo pabellón…

¿Qué piensan los equipos de la Euroliga?

«Ni uno nos ha expresado su deseo de irse ni nos ha dicho que se lo esté planteando. Y menos para algo que sigue siendo tan difuso a día de hoy. Está claro que cuando llama a la puerta la NBA, todo el mundo quiere escuchar, y nosotros también. Respetamos eso, es la mejor liga del mundo, pero nosotros acabamos de renovar el acuerdo con IMG, y los clubes están comprometidos».

Los cuatro disidentes: Real Madrid, Barcelona, Fenerbahçe y Asvel.

«No puedo decir nada sobre eso, pero no estamos preocupados. Depende de nosotros mostrar que tenemos un camino claro para nuestro crecimiento. Creo que lo que hemos hecho hasta ahora y las vías que hemos abierto con IMG van a convencer a todos de que la Euroliga es el mejor sitio para seguir creciendo».

Tony Parker, el agente doble.

«Tony siempre ha sido transparente con nosotros cuando ha sido contactado por la NBA, nos ha informado de todo lo que se ha hablado en esas reuniones. Él está muy implicado en los dos mundos, persigue el mismo objetivo: volver a sentar a todos en la mesa de negociación con el objetivo de que se den nuevos pasos».

¿Un equipo en París vinculado al fútbol?

«Nosotros nunca hemos hablado con el París Saint Germain. Tenemos ya al París Basketball, que está haciendo una temporada fantástica. París es un mercado crucial para nosotros, y esperamos que sea un equipo que se mantengan ahí por mucho tiempo. Estoy seguro de que seguirá en la Euroliga. En eso nos centramos, en el equipo que ya tenemos y que está teniendo mucho éxito».

El Real Madrid tiene la llave:

«Las dudas, la reflexión, las discusiones… todo es natural. Pero esto no es solo por el Real Madrid. Tenemos trece clubes fijos, y vamos a tener más. Tenemos que encontrar la forma de mantenernos unidos, esa fue y tiene que seguir siendo nuestra fuerza. Y esto seguro de que así saldremos adelante con éxito».

¿Por qué rechazó la oferta de la NBA?

«Es una de las cosas de las que hablamos en la última reunión. No creemos que se pudiera ni llamar oferta. Había que resetear todo, y las conversaciones pararon. Ahora es cuestión de ponerlo otra vez todo en marcha, reiniciar el proceso y avanzar».

Un formato sin los clubes históricos:

«No creo en eso. Además, ¿sería económicamente viable? Después de 18 años como propietario en el Zalgiris, creo que no. Pero puede haber factores que desconozco. Es fácil poner un plan de negocio sobre la mesa, pero es más difícil hacerlo realidad. Nuestro ADN, la fuerza del baloncesto, son los aficionados, la cultura, la atmósfera, la historia… todo lo que ya tenemos en la Euroliga. Y es algo incomparable, que no se puede duplicar. El baloncesto europeo es una forma de vida, un sentimiento más que un negocio. Cuesta mucho dinero construir algo así. El amor, la pasión de los aficionados de Turquía, los Balcanes, Grecia… eso no se puede replicar. Por eso no veo como clubes centenarios pueden no estar incluidos en una competición futura. Porque si está metida la NBA, tendrá que ser una competición de máximo nivel».

¿Puede desaparecer la Euroliga?

«Que nadie espere que diga algo así. No veo ningún riesgo de extinción. Tenemos una hoja de ruta clara, con muchas vías que seguir explorando».

Otra fractura en el baloncesto Europeo:

«Ya pasó algo similar en 2015 con la Basketball Champions League también. Ha habido movimientos y siempre hemos seguido siendo la mejor competición. El peor escenario para el baloncesto europeo sería un sistema que los aficionados no entienden, unas ligas que no se sabe qué son, en qué se diferencian. El mejor sería tener una pirámide clara que proteja a los jugadores europeos y que dé jerarquía al baloncesto europeo empezando por la base y las canteras. Para que así todo el mundo pudiera crecer y el baloncesto europeo saltara a una nueva dimensión».