La Euroliga, aliada del Unicaja ante el Barcelona

La clasificación final del Unicaja en la fase regular de la Liga Endesa quedará perfilada en función de lo que ocurra en sus próximos dos ... partidos, en los que visitará de forma consecutiva al Barcelona y a La Laguna Tenerife. Mientras el conjunto canario está fuera del alcance con tres triunfos más, el peligro lo representa el equipo catalán, que es quinto y presiona a los de Ibon Navarro.

El Unicaja visita el domingo el Palau y el día 1 viajará a Tenerife, en partido adelantado por la participación de ambos en la Final Four de la Champions. Dos tropiezos podrían descabalgarlo de la cuarta plaza y perder así el factor campo en cuartos de fina del play-off, así que hay mucho en juego. Se trata de dos salidas que llegan en la peor racha como visitante del Unicaja en varias campañas, pues no ganas lejos de Málaga desde el 11 de enero.

Sin embargo, cara al domingo la Euroliga emerge como aliada del conjunto malagueño. El Barcelona comienza el miércoles su participación en los cuartos de final de la Euroliga con dos exigentes partidos a domicilio miércoles y viernes ante el Mónaco. El conjunto del Principado acabó cuarto la fase regular, mientras que el catalán fue quinto. Al no tener el factor campo a favor, el conjunto que dirige Joan Peñarroya pasará toda la semana fuera y volverá justo para medirse al Unicaja.

El Unicaja no gana como visitante desde el 11 de enero, cuando se impuso al Bilbao en Miribilla

Tres partidos de gran exigencia no es lo que mejor le viene a un Barcelona que no ha parado de perder jugadores esta temporada por las lesiones. Laprovittola, Juan Núñez y Metu son bajas de larga duración y no volverán hasta la próxima campaña. El checo Vesely se ha reincorporado al equipo, pero el francés Dame Sarr ha dejado el club para emprender su aventura en la NBA después de una gran polémica. En el último encuentro contra el Gran Canaria, Peñarroya tuvo que tirar de los canteranos Rafa Villar y el joven francoalemán Mathieu Grujicic, que se estrenó en la élite.

El equipo malagueño, por su parte, tendrá toda la semana libre para preparar con tranquilidad el partido ante el Barcelona, pendiente de la enfermería para conocer si puede contar con Ejim o Djedovic, aunque parece improbable. El canadiense tardará al menos una semana más en volver a las pistas y se le reservará para la Final Four, mientras que el Bosnio podría incluso perderse esta cita en función de lo que dictaminen las pruebas a las que va a ser sometido esta semana.