Balcerowski, en un amistoso preparatorio. SUR

La España de Saint-Supéry y la Polonia de Balcerowski, listas para el Eurobasket

El pívot será el único jugador cajista presente en la cita continental que se jugará, desde el miércoles, en Chipre, Letonia, Finlandia y Polonia

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:46

Se acabaron las probaturas y las 24 mejores selecciones del viejo continente se disponen, desde ya, a competir en la competición más importante de Europa ... a escala de selecciones: el Eurobasket, que contará con dos buenos conocidos para la parroquia cajista. El malagueño Mario Saint-Supéry, que se desvinculó del Unicaja este verano para poner rumbo a la NCAA tras una temporada cedido en el Baxi Manresa fue incluido por Scariolo en la lista de la selección española; mientras que Olek Balcerowski, que recaló en Málaga el pasado verano, competirá defendiendo los colores de Polonia, su país de nacimiento. La competición, que arrancará este miércoles, se disputará entre Chipre, Letonia, Finlandia y Polonia.

