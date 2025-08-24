La España de Saint-Supéry y la Polonia de Balcerowski, listas para el Eurobasket

Se acabaron las probaturas y las 24 mejores selecciones del viejo continente se disponen, desde ya, a competir en la competición más importante de Europa ... a escala de selecciones: el Eurobasket, que contará con dos buenos conocidos para la parroquia cajista. El malagueño Mario Saint-Supéry, que se desvinculó del Unicaja este verano para poner rumbo a la NCAA tras una temporada cedido en el Baxi Manresa fue incluido por Scariolo en la lista de la selección española; mientras que Olek Balcerowski, que recaló en Málaga el pasado verano, competirá defendiendo los colores de Polonia, su país de nacimiento. La competición, que arrancará este miércoles, se disputará entre Chipre, Letonia, Finlandia y Polonia.

La vigente campeona, España, que no contará con Alberto Díaz por lesión, está encuadrada en el Grupo C con Chipre, Italia, Georgia, Grecia y Bosnia. Todo apuntaba a que en este último combinado estuviera Xavier Castañeda, pero sus problemas físicos también lo han dejado fuera. Ambos están ya en Málaga recuperándose y trabajando en sus respectivos regresos. El combinado español debutará el jueves (14.00 horas) ante Georgia en la ciudad chipriota de Limasol. Los partidos amistosos preparatorios de España no dejan un sabor demasiado dulce cara a los partidos oficiales, con un balance de una victoria y cinco derrotas, aunque son de sobra conocidos por todo el viejo continente la exigencia y el historial español en competiciones internacionales. Eso sí, este año con una plantilla más joven e inexperta.

Polonia, por su lado, que quedó cuarta en la edición de 2022, se medirá a Islandia, Francia, Eslovenia, Bélgica e Israel en el Grupo D. Su estreno será el jueves (20.30 horas) en la ciudad de Katowice, haciendo de 'anfitriona', ante la Eslovenia de Luka Doncic y el excajista, ahora en el Surne Bilbao, Zoran Dragic. Balcerowski es el único cajista que falta por unirse al trabajo, que regresará a Málaga cuando la andadura de Polonia en el Eurobasket llegue a su fin.