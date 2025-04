Killian Tillie: «El objetivo número uno es ganar la Liga; no hay duda»

Killian Tillie (París, 1998) llevada más de dos años sin jugar cuando recibió la llamada de su agente. El Unicaja lo quería fichar. Aquello le ... cambió la vida y le devolvió la pasión por el baloncesto. Ganó títulos, ha recuperado su físico y quiere alargar el ciclo exitoso del equipo malagueño, con el que espera renovar al final de la temporada. El francés repasa sus meses en Málaga y analiza las aspiraciones del equipo.

-El equipo se encuentra en un punto de irregularidad, con algunos altibajos. ¿Es algo entendible a estas alturas de la temporada o hay que estar preocupados?

-Es normal. No estamos preocupados. Hemos tenido un calendario duro después de la Copa, con muchos viajes y otras cosas y ahora por fin tuvimos una semana completa para trabajar. Nos va a venir muy bien para recuperarnos y continuar.

-¿Esperaba una temporada como esta cuando firmó en verano? Sabía que venía a un buen equipo, pero la realidad es que lo han ganado todo…

-Sabía que estos chicos eran buenos, pero no que íbamos a ganar desde el principio. No estoy sorprendido porque sé todo el esfuerzo que ponemos cada día y lo inteligentes que son mis compañeros en la pista. El objetivo es ganar todos los títulos. Tenemos dos grandes citas por delante y estamos centrados en eso.

-El primero será tratar de alcanzar la Final Four, pero para eso tendrán que ganar al Reggiana. ¿Qué nos puede contar del conjunto italiano?

-Han hecho un gran trabajo en la BCL. Creo que es un buen equipo. Serán unos partidos más físicos. Los encuentros de la Champions son totalmente distintos a los de la Liga. Es una forma distinta de jugar, más física, y en la que los árbitros permiten más contacto. Lo vimos en el partido contra el Rytas de la semana pasada. Pero nosotros tenemos que estar centrados en nuestro juego y espero que estemos bien.

-Háblenos de usted. Empezó desde abajo y ha tenido algunos partidos realmente buenos. Sin embargo, es complicado mantener el ritmo cuando entra y sale del equipo. No siempre juega los minutos que quiere.

-Poco a poco me he ido sintiendo mejor. He estado dos años sin jugar baloncesto 'organizado', podríamos decir. Mi juego va a más, pero, efectivamente, es complicado mantener el ritmo porque somos muchos jugadores, especialmente en las posiciones de 'cuatro' y de 'cinco'. Lo que sí sabemos es que cuando estamos en la pista tenemos que dar el cien por cien. Si estás cansado pides el cambio, pero tienes que ir con toda la energía. Es duro a a nivel individual, pero es bueno para el equipo.

-Cómo está a nivel físico, en qué porcentaje se encuentra?

-No estoy al cien por cien, seguro. Estoy mucho mejor y diría que ahora mismo estoy al 85-90%... Hemos hecho un gran con Marcos en el gimnasio y con Mario y Jon en la sala de fisioterapia. Me han ayudado mucho porque cuando llegué estaba al 50% de mis posibilidades, así que espero estar a tope al final de la temporada.

-También ha tenido que moldear su cuerpo. Ha perdido varios kilos. ¿Lo ha hecho por consejo médico o para estar más rápido?

-Tenemos a una persona que nos ayuda (Paco Jaime) con estos temas de la dieta, pero lo que más ha influido han sido las sesiones de gimnasio y entrenamiento. A nivel de dieta estoy comiendo las cosas correctas y gracias al gimnasio me siento más fuerte.

-Y en esos dos años sin jugar qué fue lo más duro, la parte mental o la física, porque estuvo dos años fuera de su trabajo.

-La parte mental, al cien por cien. Estar sin poder jugar al baloncesto, que como ha dicho, es mi trabajo y una cosa que me encanta hacer, fue realmente duro. Estar en casa, hacer rehabilitación y no poder salir del gimnasio.

-¿En algún momento pensó en dejarlo, porque dos años es mucho tiempo?

-Realmente no. Siempre que he tenido lesiones las he superado y he vuelto mejor y más fuerte. Me centré en lo que podía hacer cada día y hacerlo correctamente. Llegar, trabajar, entrenar. Ese es el proceso.

-Y qué pasará en el futuro. El club quiere que siga.

-Me gustaría seguir. A mi mujer le encanta Málaga, que es importante (risas). Se trata de un gran club y la afición es increíble. No es algo que hemos hablado seriamente con Juanma, sí estamos en contacto, pero ahora estamos centrados en la temporada y en acabar al máximo.

-¿Quiere esperar a acabar la temporada?

-Bueno, en cuanto tengamos una oferta decidiremos, pero la esperamos.

-Seguro que está al tanto de la NBA Europea y todo lo que se está hablando. Usted jugó varios años allí. ¿Le gustaría jugarla si sale adelante?

-La verdad es que no sé mucho más allá de las especulaciones de estos días. Sería divertido jugarla. Me encantó jugar la NBA y si la traen a Europa sería genial, pero también te digo que me encanta la Euroliga y su sistema y cómo ha crecido. Me gustan también la Eurocup y la Champions.

-¿Ve más baloncesto NBA o europeo?

-Me gustan los dos. Cuando estaba en la NBA veía mucha, para conocer a los rivales. Ahora estoy aquí y veo más baloncesto europeo en general, tanto Euroliga como Eurocup o la Liga de Francia o de España. Me gusta todo. Necesito saber cómo juegan los equipos.

-Quedan dos meses de competición. La temporada pasada el Unicaja acabó primero la fase regular y ahora está en esa cuarta posición que cambia las cosas. ¿Qué podemos esperar del equipo? ¿Podrá pelear por la Liga?

-Seguro que sí. El año pasado acabamos primeros y caímos en la semifinal, así que no creo que la posición sea algo definitivo. Al final del día, lo que es clave es cómo acabemos la temporada. Ya hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera. El objetivo número uno es ganar la Liga, de eso no hay ninguna duda.

-Ha promediado el mejor porcentaje de triples de la historia de la Liga. ¿Cómo practica? ¿Le echa mucho tiempo? ¿Está pendiente de esas estadísticas?

-Trabajé mucho en eso cuando Riccardo Rois era el entrenador asistente en Gonzaga y él me cambió por completo. Desde entonces he practicado cada día. Después de cada entrenamiento hacía sesiones de tiro, diez aciertos desde siete posiciones, y cogí ritmo. Ahora no pienso, sólo tiro, pero es clave la ayuda de los compañeros, que me ponen en buenas situaciones para tirar, así que también es mérito de ellos.