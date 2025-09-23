Dylan Addae-Wusu ficha por el Cantabria, de Primera FEB
El base-escolta que hizo la pretemporada con el Unicaja refuerza temporalmente al conjunto de Torrelavega, que ha sufrido bajas entre sus exteriores
Málaga
Martes, 23 de septiembre 2025, 11:11
Dylan Addae-Wusu, el chico de 24 que hizo la pretemporada con el Unicaja y que maravilló al Carpena en la final del Costa del ... Sol ante el Real Madrid, ya tiene equipo. Afrontará su primera aventura 'oficial' en Europa en la Primera FEB española, de la mano del Grupo Aliaga Cantabria, que lo recluta temporalmente por las bajas que ha sufrido recientemente en la posición de 'uno' y 'dos'. Jugará en el conjunto de Torrelavega los próximos dos meses. La dirección deportiva ha destacado su energía, físico y versatilidad, pues puede desenvolverse en todas las posiciones exteriores.
📝 ¡Dylan Addae-Wusu se incorpora a Grupo Alega Cantabria!— Grupo Alega Cantabria (@GrupoAlegaCant) September 22, 2025
El jugador, que completó la pretemporada en Unicaja, se une de manera temporal para suplir la baja de Christian Lutete.
¡Welcome Dylan!#TuTambienJuegas #BaloncestoEnTorrelavega pic.twitter.com/3LU2wDtpoj
Así, el escaparate del Unicaja le ha servido para encontrar un primer contrato en España. El jugador estadounidense-ghanés, que vino, como dijo el presidente, por la «cama y el bocadillo», se pagó su viaje a Málaga y no cobró un solo euro en las tres semanas que estuvo trabajando con el Unicaja, que, eso sí, le puso un alojamiento y se encargó de costearle la manutención. Las palabras de Ibon Navarro hacia su trabajo y su integración en el grupo fueron muy positivas, valorando su predisposición a ayudar ante las bajas de Alberto Díaz y Castañeda.
El presidente del club, López Nieto, aseguró que seguirán de cerca su progresión y que lo tendrán monitorizado, pero dijo que aún es pronto para que juegue en ACB, pese al nivel que mostró ante el conjunto blanco. Descartó su continuidad en el equipo, aunque fuera de forma temporal, también pese a la baja de Djedovic.
