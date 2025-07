Las dudas de Ibon Navarro sobre la Liga Sub-22: «Es imposible competir con la NCAA»

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, lleva varios días en Lituania participando en el B8 Summit, un foro sobre baloncesto que reúne a personalidades del ... sector. El técnico cajista fue objeto de una amplia entrevista en la que, entre otros temas, abordó el estreno de la nueva Liga Sub-22 que organizan la Federación y la Liga ACB y en la que el Unicaja participará con un equipo dirigido por Manolo Trujillo. El técnico mostró sus dudas sobre la idoneidad del proyecto, pues la competencia de las universidades de la NCAA es tremenda en términos económicos.

«Creo que es demasiado tarde. No es una mala idea, pero es demasiado tarde. Porque ahora esta competición no puede competir con la NCAA. Estamos ante un futuro difícil para el baloncesto. Porque en los próximos cuatro años, ¿cuántos jugadores jóvenes habrá en las ligas europeas? Pocos. ¿Cómo será el baloncesto de todos esos jugadores? ¿Cómo van a volver luego esos jóvenes que han ganado tanto dinero? ¿Cuánto baloncesto habrán aprendido? ¿Cuánto de lo que han aprendido será útil para el baloncesto que se juega en Europa? Hay demasiadas preguntas. No tengo las respuestas», decía el entrenador vasco, que luego reflexionaba sobre las grandes sumas de dinero que pagan las universidades americanas, sueldos en algunos casos de un millón de dólares frente a los 50.000 euros que podrían cobrar estos jóvenes en equipos españoles de la ACB. Como decía el técnico, el futuro es incierto.