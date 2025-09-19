Directo | Utsunomiya Brex - Unicaja
El equipo de Navarro busca la final de la Copa Intercontinental en Singapur
Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:10
12:32
Aprieta el Flamengo
Buenos minutos de Dee Bost para mantener al Flamengo por delante. Quedan seis minutos y gana por 56-60
12:23
Todo por decidir
Final del tercer cuarto y ninguno de los dos equipos consigue romper el partido. Triple del brasileño Manfio para cerrar el tercer cuarto y poner por delante al Flamento, 50-53
12:10
El average será clave
Recordamos que el Flamengo perdió con el G-League por sólo dos puntos, por 93-91, por lo que si gana deberá hacerlo por el máximo de puntos posibles y esperar la victoria del Illawarra ante el G-League.
12:04
Triples para el Flamengo
Los australianos se colocan el zona después de que el Flamengo haya logrado dos triples y un parcial de 1-8, 36-37.
11:59
Segunda parte del Illawarra-Flamengo
McGee, excompañero de Chris Duarte, logra la primera canasta australiana, 33-28
11:58
Come for the block, stay for the Mullet Man celebration 🤭#IntercontinentalCup I @illawarrahawkspic.twitter.com/El28iijY3Q— FIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) September 19, 2025
11:47
11:44
Descanso con el Illawarra por delante
Descanso de este primer partido de la jornada. El Illawarra manda al descanso, 30-28.
Partido malo a más no poder.
11:35
En marcha el Illawarra-Flamengo
Tres minutos para el descanso en el partido entre el Illawarra Hawks y el Flamengo.
Los primeros instantes fueron desastrosos por parte de los dos equipos, que han ido mejorando. El brasileño se hizo con el primer cuarto a base de triples (11-20), pero ahora los australianos dominan 28-24
12:06
