Directo | Unicaja-Valencia Basket de la semifinal de la Supercopa de baloncesto 2025 en Málaga
El equipo de Ibon Navarro busca pasar a la final de torneo maldito para el equipo organizador; delante, un conjunto reforzado, pero con muchas bajas
Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:00
17:24
Kam Taylor regresa al Carpena
El alero, una de las sensaciones del Unicaja en las dos últimas campañas, fue reclutado por el Valencia Basket el pasado julio, que abonó su cláusula de rescisión (de 800.000 euros) para ficharlo cuanto antes, sin tener que negociar con el club de Los Guindos. Se espera que sea un hombre importante este curso a las órdenes de Pedro Martínez, vestido de naranja. En la previa se le vio hablando con sus excompañeros y con Ibon Navarro, entre risas y gestos de cariño.
17:20
Sobre el Valencia: un rival reconstruido a golpe de talonario
El Valencia ha tirado la casa por la ventana este verano . El rival del Unicaja en las semifinales de la Supercopa Endesa afronta la temporada con la plantilla más larga y fuerte de su historia. Tiene 17 jugadores en nómina para encarar con garantías su regreso a la Euroliga, en la que competirá las próximas tres temporadas. Los salarios de sus jugadores y los 400 millones de euros que ha costado construir el Roig Arena, el pabellón que estrenará en semanas, lo convierten en uno de los proyectos más pujantes del baloncesto europeo.
17:11
El partido se podrá ver gratis en DAZN
La plataforma 'regala' los dos partidos del sábado, también el Real Madrid-Tenerife, pero habrá que pagar por ver la final del domingo.
17:09
El Valencia llega plagado de bajas
Si en el Unicaja están todos disponibles, en el cuadro naranja, dirigido por Pedro Martínez, no estarán Badio, Xabi López-Aróstegui, Jean Montero, Happ y el excajista Sima. El pívot, que no podrá vestirse de corto en la que ha sido su casa estas tres últimas temporadas, sufrió una rotura muscular en la pierna izquierda que sufrió en el último partido de preparación en Pontevedra.
17:06
Sede por cuarta vez
Málaga iguala a Vitoria como la ciudad que más veces ha sido sede del torneo, con cuatro celebraciones (2004, 2006, 2015 y 2025). La capital alavesa, por su lado, la ha acogido en 2010, 2013, 2014 y 2016.
17:01
Málaga, el corazón de la Supercopa Endesa
La ciudad fue fundamental para que este torneo se recuperara, se relanzara y siga existiendo a día de hoy. Tuvo un precedente en los años 80, de cuatro ediciones, y desapareció para volver a nacer en 2004... en el Carpena. Málaga siempre ha creído en los productos de la ACB y apostó por aquel 'Showtime', que contó con concurso de triples, mates y 3x3 además de con las semifinales y la final del torneo. Con el tiempo, la parte de entretenimiento fue desapareciendo y sólo perduró lo importante.
16:53
¡Buenas tardes! La Supercopa ya está aquí
Se acabó la espera. La Supercopa Endesa de Málaga ya es una realidad y el Unicaja y el Valencia, primeros semifinalistas, ya calientan en la pista central del Carpena, a poco más de una hora del comienzo del partido. Ahora mismo el pabellón luce vacío y los aledaños, llenos. La calma antes de la tormenta. Vamos con toda la previa...
13:51
