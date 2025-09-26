Un rival reconstruido a golpe de talonario

El Valencia ha tirado la casa por la ventana este verano. El rival del Unicaja en las semifinales de la Supercopa Endesa afronta la temporada ... con la plantilla más larga y fuerte de su historia. Tiene 17 jugadores en nómina para encarar con garantías su regreso a la Euroliga, en la que competirá las próximas tres temporadas.

El proyecto naranja no para de crecer impulsado por el dinero de su propietario, Juan Roig. El dueño de Mercadona ha querido que el equipo esté a la altura de magnífico pabellón que estrenará en las próximas semanas y ha abierto el cajón del dinero (en realidad nunca lo cerró). Es cierto que el Valencia acude muy mermado a esta Supercopa, pero a pesar de eso, es un equipo muy competitivo. Ya no es lo que ha invertido, sino los salarios de algunos de sus jugadores lo que lo convierten en el que probablemente es el proyecto más pujante del baloncesto europeo en estos momentos, porque a esta apuesta deportiva se una la construcción de un pabellón que le ha costado 400 millones de euros.

Sólo en los fichajes de Kameron Taylor y Yankuba Sima, el conjunto naranja invirtió 1,3 millones de euros (800.000 por el primero y 500.000) por el segundo, aumentándoles el sueldo que percibían en Málaga, que era especialmente alto en el caso Taylor. Una barbaridad en el mundo del baloncesto actual. También pagó el Valencia por uno de los que será compañero de Sima en el juego interior, Neal Sako: 300.000 euros al Asvel. Se trata de un pívot de 2,11 y 27 con una presencia física imponente. El francés promedió nueve puntos y 6,2 rebotes en la Euroliga.

La incorporación de Sima obedecía a la necesidad de contar con cupos de calidad, de ahí el fichaje del joven Isaac Nogués, que puso fin a su etapa en la Liga de Desarrollo de la NBA para aceptar la propuesta valencianista. El escolta ha sido uno de los jugadores importantes de la selección española B que tan buena impresión causó este verano, al igual Álvaro Cárdenas, otro fichaje, pero que esta temporada jugará cedido en el Peristeri griego. Nogués percibió alrededor de un millón de dólares la pasada campaña en Estados Unidos, así que la propuesta del Valencia ha tenido que ser buena.

Para consolidar la dirección del equipo, el rival cajista apuntó muy alto y fichó a Darius Thompson, uno de los bases más codiciados de la Euroliga. Lo convenció con un contrato de nueve millones brutos por tres temporadas. Menos cobrará el combo Omari Moore, un jugador de gran presencia física y capacidad anotadora. Las renovaciones de Montero, Arostegui, Puerto, De Larrea o Pradilla tampoco le han salido baratas al club propiedad de Juan Roig. En esta Liga ACB, los cupos se pagan a precio de oro.

El Valencia ha fichado incluso para la Supercopa, pues la plaga de lesiones que sufre le ha obligado a hacerle un contrato de un mes al escolta Ike Iroegbu, que jugó las últimas campañas en el Girona, y al ala-pívot húngaro Vincent Valerio-Bodon.