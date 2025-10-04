Directo | Unicaja- Surne Bilbao
El equipo afronta el estreno liguero después de un semana con varios jugadores con problemas físicos ante un rival con miras altas
Sábado, 4 de octubre 2025, 17:28
18:13
La mata en el aro Krampelj
8-12. Ha salido mejor y más ordenado el Surne Bilbao, aunque el Unicaja no se despega en este primer cuarto. Mate espectacular de Krampelj y réplica inmediata de Alberto Díaz cuando se supera ya el ecuador del primer cuarto.
Enlace copiado
18:08
Parcial de 0-7 para el Surne Bilbao
4-7. El equipo vizcaíno levanta el 4-0 inicial del Unicaja con puntos de Petasek (3), Hlinason (2) y Frey (2). Está divertido este inicio de partido, cuando ya se han disputado los primeros tres minutos.
Enlace copiado
18:05
¡Comienza el partido!
2-0. Los primeros puntos son de Chris Duarte, con asistencia de Perry.
Enlace copiado
17:58
Dani Carrasco, el encargado de activar el mecanismo para desplegar la banderola
El Carpena lucirá una banderola más con motivo de la última Copa Intercontinental, la segunda de su historia. El club, en homenaje al canterano Dani Carrasco, que se lesionó de gravedad en el encuentro de pretemporada ante el ALBA Berlín, ha querido que sea él quien active el mecanismo para desplegarla. La afición se deshace en aplausos en señal de cariño con el joven jugador sampedreño del U22.
Enlace copiado
17:55
¡Quintetos!
Unicaja: Tyson Pérez, Balcerowski, Djedovic, Duarte y Perry.
Surne Bilbao: Normantas, Frey, Hilliard, Petrasek y Hlinason.
Enlace copiado
17:45
La Copa Intercontinental, protagonista en la previa
El trofeo ha estado expuesto en la 'fan zone' del Carpena para que los aficionados puedan verla y hacerse fotos antes de entrar al pabellón.
🏆 ¡La #MareaVerde ya aguarda para conocer a la última conquista: la @FIBAIC!— UnicajaCB (@unicajaCB) October 4, 2025
💚💜 #YoSoyDelUnicaja#intercontinentalCuppic.twitter.com/dYfh7CVH8V
Enlace copiado
17:38
La curiosa historia de Justin Jarowski
Jaworski era un súper atleta y jugaba en los equipos de fútbol americano y de baloncesto en el instituto Perkiomen Valley de Pennsylvania. Era la estrella de los dos conjuntos. En el primero jugaba de receptor, mientras que en el segundo de escolta anotador. Cuando acabó su ciclo en el instituto, Justin Jaworski tuvo que elegir, de hecho tenía dónde elegir, pues le llegaron muchas ofertas de universidades que lo querían reclutar para su equipo de fútbol y otras tantas que lo querían para su equipo de baloncesto. El escolta optó por lo segundo y aparcó así su etapa como 'quarterback', después de haber logrado varios récords con su equipo.
Enlace copiado
17:29
Sobre el rival: un Surne Bilbao potenciado
El conjunto vasco ha dado un buen nivel en la pretemporada, que mantiene una base conjuntada de la pasada campaña y que en el mercado veraniego fichó principalmente talento. Las incorporaciones del contrastado Darrun Hilliard y del estadounidense Justin Jaworski, máximo anotador de la liga alemana la pasada campaña, van en esa dirección, al igual que la llegada del lituano Margiris Normantas, al que el Unicaja se enfrentó la pasada campaña cuando este militaba en el Rytas. Otros refuerzos como el alero serbio Stefan Lazarevic y los ala-pívots Luke Petrasek, internacional con Polonia, y Martin Krampelj, esloveno, refuerzan esa idea de bloque de de más calidad.
Enlace copiado
17:27
Pantzar, el gran atractivo del partido
El base sueco del Surne Bilbao es el nombre propio del día en el Carpena. El Unicaja se hizo con sus derechos este verano y lo dejó cedido en el cuadro vizcaíno, siguiendo la 'fórmula Tyson Pérez', para que siga curtiéndose y como maniobra para abaratar la operación. El puesto de 'uno' está cubierto este año con Perry, Díaz y Castañeda, aunque se espera que el año que viene vista ya de verde. Fue uno de los defensores más interesantes de la pasada edición de la Liga Endesa y su condición de cupo le hace cotizar al alza.
Enlace copiado
17:24
¿Dónde ver el partido por televisión?
El encuentro se podrá ver en directo a través de la plataforma de pago DAZN, que se ha hecho con los derechos de los partidos de la ACB esta temporada tras la hegemonía de diez años de Movistar.
Enlace copiado
17:22
Webb, el descarte de hoy
El ala-pívot estadounidense es el descarte de Ibon Navarro para medirse al Surne Bilbao, que no podrá jugar por covid.
Enlace copiado
17:17
¡Buenas tardes! Vuelve la Liga Endesa
El Unicaja abrirá una nueva edición de la Liga ACB en su casa, junto a su gente, ante el Surne Bilbao. Tras conquistar la Intercontinental y caer ante un reforzado Valencia en las semifinales de la Supercopa, el equipo de Ibon Navarro comienza la que de verdad será su temporada. Vamos con toda la previa.
Enlace copiado
19:06
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
- 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
- 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
- 4 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
- 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
-
6
- 7 San Diego Comic-Con Málaga responde a los fans: «Lo que no salió bien no volverá a suceder»
- 8 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
-
9
- 10 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad