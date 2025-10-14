Directo | Karditsa Iaponiki - Unicaja
El equipo malagueño se mide al modesto equipo griego, que juega por primera vez como local en competiciones europeas
Lo más importante
Martes, 14 de octubre 2025, 18:32
19:02
Balón al aire en Grecia
2-0. Golpea primero el Karditsa. Anota Madsen.
18:58
¡Quintetos!
Karditsa: Brandon Jefferson, Ellis III, Kaselakis, Damien Jefferson y Madsen.
Unicaja: Tyson Pérez, Kalinoski, Barreiro, Kravish y Perry.
18:29
El liderato del grupo, en juego
Pese a tratarse de un club humilde, la semana pasada protagonizó la sorpresa de la jornada con su victoria después de una prórroga en la pista del Oostende, así que el liderato del grupo está en juego.
18:28
Un partido especial para el conjunto griego
El club griego espera un lleno en su pequeño pabellón y está vendiendo la cita como un auténtico acontecimiento deportivo y social. «El club y la ciudad de Karditsa están preparados para un viaje hacia las estrellas». Para entender la importancia del choque para el Karditsa hay que contextualizarlo. Todo le ha llegado muy rápido. Se trata de un equipo que fue creado en 2006, que hace dos campañas ascendió a la élite y que ahora vive un momento dulce con un bautismo en Europa. «¡Quedan pocas horas para el momento más importante en la historia del deporte del Karditsa a nivel colectivo!», rezaba en el comunicado del club.
18:27
El complejo viaje del Unicaja hacia Karditsa
La expedición cajista partió cerca de las dos de la tarde de ayer hacia Barcelona, desde donde tomó un avión hasta Atenas. Y desde la capital griega afrontó un viaje de tres horas en autobús para llegar a la ciudad griega, al norte del país. Llegaron sobre la medianoche, por lo que el viaje tuvo una duración de aproximadamente diez horas.
18:24
Importante
¿Cómo ver el partido en directo?
Los partidos del Unicaja en la Champions, al menos por el momento, se podrán ver solamente en la plataforma 'Courtside 1891' de la FIBA, gratis. Sólo hace falta registrarse.
18:14
Balcerowski, el descarte
El polaco se quedó en Málaga debido a unos problemas físicos y no jugará esta segunda jornada de BCL. Djedovic, que fue baja en Gran Canaria el pasado sábado, sí ha viajado con el grupo.
18:09
¡Buenas tardes! Juega el Unicaja
¿Cómo están los ánimos? Segunda jornada de Champions para el equipo malagueño, que visita tierras griegas para vérselas con el Karditsa Iaponiki, en un partido en el que parte como claro favorito. Vamos con la previa.
09:27
