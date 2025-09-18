Directo | Al Ahli SC - Unicaja de la Copa Intercontinental 2025
Los de Ibón Navarro se enfrentan al campeón de África en el primer partido la competición intercontinental
Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:59
11:27
Aprientan los americanos
Segundo cuarto en marcha con el equipo americano imponiendo poco a poco su físico ante el Flamengo, que para el partido después de un mate tremendo Dexter Dennis, 29-23
11:17
Primer cuarto
19-16 para el G-League al final del primer cuarto. Buenos minutos de Devin Williams, que se hizo fuerte en la pintura.
11:13
Igualdad total
Buena imagen del Flamengo, compitiendo bien ante el G-League. Johson, el mejor de los brasileños y Randle, por parte americana
11:08
Poco público
Unos 200 espectadores en este primer partido de la Copa Intercontinental. Mayoría de brasileños en las gradas. Sólo un puñado de aficionados del Unicaja
11:07
11:04
G League-Flamengo
Comienza el partido entre el G League y el Flamengo.
Mucho ritmo hasta el momento, con empate a cinco después de dos minutos
11:53
-
