Diez cosas que debes saber sobre la Final Four de la Champions en Atenas

La Basketball Champions League busca campeón desde el próximo viernes al domingo en Atenas. La capital griega reúne a los cuatro mejores equipos en los ... ocho meses de competición con el Unicaja en disposición de defender y revalidar el título.

Dónde En el Sunel Arena

Los partidos se desarrollarán en el Sunel Arena, un pabellón en el extraradio de Atenas, que está lejos de todo. Con capacidad para 9.000 espectadores fue construido para los Juegos Olímpicos de 2004. El hecho de que hasta él no llegue el transporte público, ni metro ni autobús, condiciona por completo la afluencia de público, especialmente en el caso de las aficiones visitantes.

Horarios y fechas El Unicaja juega el viernes

La semifinal entre La Laguna Tenerife y el Galatasaray se disputará el viernes 9 a las 17.00 horas, una hora más en Grecia. Por su parte, el partido entre el AEK y el Unicaja se jugará a las 20.00 horas. El sábado es el día de descanso y está reservado a la gala de reconocimiento a los mejores de la temporada, que se celebrará en el Sunel Arena en un horario todavía por confirmar, previsiblemente a mediodía. Ya el domingo, el partido por el tercer y cuarto puesto se jugará a las 16.00, mientras la gran final se disputará a las 19.00 horas.

Entradas 125 euros el abono más barato

Ampliar

En una venta anticipada, los aficionados del Unicaja pudieron comprar sus abonos para la competición (4 partidos) en los sectores 3 y 21 con precios de entre 125 y 150 euros. Luego se activó la venta al público en general y las entradas más baratas disponibles están a 340 euros para los dos días.

Gran nivel Tres campeones

La cita de Atenas es la Final Four de la Champions con más nivel que se recuerda, pues reúne a tres equipos que han sido campeones del torneo: Unicaja, Lenovo Tenerife, en dos ocasiones, y el AEK, que la ganó en 2018. Es la primera final para el Galatasaray en sus cinco participaciones. Eso sí, el conjunto turco también sabe lo que es ganar un título europeo, pues conquistó la Eurocup en 2016, un año antes que la ganase el Unicaja en Valencia.

Palmarés Dominan los equipos españoles

Ampliar

La Basketball Champions League es una competición dominada por casi por completo por los equipos españoles. En las ocho ediciones que se han jugado, la Liga ACB suma cinco títulos. La Laguna Tenerife ganó la primera edición en 2017 y la que se celebró en 2022 en Bilbao. El San Pablo Burgos, que ahora ha regresado a la ACB, ganó dos títulos seguidos en 2020 y 2021, ambas en un espacio de pocos meses debido a la pandemia. Por último, el Unicaja es el actual defensor del título después de su éxito en Belgrado.

Televisión Dónde ver los partidos

Como ha sucedido en los últimos encuentros del Unicaja, los aficionados podrán seguir los partidos de la Final Four por varias vías. Por un lado está la retransmisión de 101 Televisión. Además, Teledeporte ofrecerá los encuentros de los equipos españoles y DAZN permite seguirlos también. De forma paralela, para el que no tenga acceso a estas plataformas, está el portal de retransmisiones de la FIBA, Courtside, que los emite previo pago. El domingo, Canal Sur informó que también dará los encuentros, así que, como se puede comprobar, medios para seguir la Final Four no faltan.

Protagonista Perry, el actual MVP

El base estadounidense del Unicaja es el actual MVP de la final tras su gran actuación en Belgrado. Perry busca ahora sucesor o volver a ganar este galardón en función de lo que haga su equipo en Atenas. El anterior MVP de la final fue el también estadounidense TJ Shorts, que luego fue elegido MVP de la Eurocup con el París Basketball.

Dinero 900.000 euros en juego

Ampliar FIBA

Después de una temporada en la que los ingresos de los equipos han sido mínimos, no llegan a 100.000 euros en el mejor de los casos, llega la hora de la verdad. En la Final Four de Atenas, los ganadores de las dos semifinales se embolsarán 300.000 euros, mientras que el campeón se lleva 600.000.

Récord El máximo anotador, retirado

Los jugadores de los cuatro equipos participantes en la Final Four de Atenas tienen el desafío de superar el récord anotador de este torneo. Se da la circunstancia de que está en poder de un jugador ya retirado. Kyle Guy. El escolta estadounidense le endosó 36 puntos al Peristeri en una de las semifinales de la Final Four de Belgrado. Meses después de aquello, el genial anotador anunció que no volvería a jugar.

Los entrenadores Cuatro títulos

Txus Vidorreta es el entrenador con más títulos de los cuatro que coinciden en la Final Four de Atenas. El vasco ha ganado la Champions con el Tenerife en 2016 y en 2022, además de haber jugado la final en 2017 y 2024. Le siguen Ibon Navarro, con el título del año pasado en Belgado, mientras que Sakota la ganó en 2018 con el AEK en Atenas.