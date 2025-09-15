La deshidratación, el enemigo del Unicaja en el largo vuelo a Singapur

El Unicaja va a la Copa Intercontinental con la lección aprendida en todos los aspectos. Deportivamente la preparación se orientó para llegar lo mejor posible ... dentro de las contingencias que han surgido, y todos los preparativos del viaje hasta Singapur se han cuidado al detalle. Además del 'jet lag', con esas seis horas de diferencia que causarán un gran trastorno, es clave cómo afrontar el largo viaje de más de 20 horas, con 18 dentro de un avión

El fisioterapeuta del equipo, Mario Bárbara, dio a SUR algunas pautas que les explicado a los jugadores y que son válidas para cualquier persona que vaya a realizar un desplazamiento de estas dimensiones. «Tenemos la experiencia del año pasado. Nos ha ayudado bastante porque lo teníamos todo preparado para transmitirle a los jugadores las pautas que deben seguir, cuándo dormir y cuándo no. La idea es acercarnos lo máximo posible al horario que tenemos en Singapur, que realmente es complicado. La idea era que la gente no se quedase dormida en el primer trayecto (cinco horas hasta Singapur). En el segundo hay que alargar lo que se pueda porque cuando llegamos allí serán las seis de la tarde, así que debe ser algo intermedio, para acelerar el proceso de adaptación», dijo el malagueño.

Dentro del avión son importantes algunos aspectos que pueden pasar desapercibidos, especialmente la hidratación, que en el caso de los deportistas profesionales puede derivar en lesiones musculares. «Les hemos aconsejado que lleven prendas compresivas para evitar la inflamación de las articulaciones y esa inflamación venosa, que retrasa la recuperación cuando llegas allí, sobre todo el que tenga algún problema articular o inflamatorio. También es importante que cada dos o tres horas se den un paseo de diez minutos para que no estén tanto tiempo tumbado o sentado, pero es casi más importante hidratarse. Al estar a tanta altura durante mucho tiempo, lo normal es que se deshidraten y esto es peligroso. Esto afecta mucho. Está más que está estudiado. La hidratación en los vuelos, especialmente en los largos, es súper importante. No sólo lo hacemos en desplazamientos como este, nosotros lo tenemos por norma durante la temporada. Este viaje es especial. El hecho de no tener actividad física durante muchas horas no es bueno, pero casi es peor deshidratarse», recalcó el fisioterapeuta del equipo cajista.

Como se ha informado esta semana, los catorce jugadores desplazados a la Copa Intercontinental ocuparon plazas de primera clase en ambos vuelos de la compañía Turkish Airlines. Esto hace que los profesionales eviten ir comprimidos en los asientos normales al disponer de cabinas en las que pueden tumbarse.