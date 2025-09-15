La Intercontinental: el 'torneo Guadiana'

Juan Calderón Enviado especial a Singapur Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:02 Comenta Compartir

Singapur forma parte de la historia del Unicaja desde que el pasado verano lograse allí el título de la Copa Intercontinental. El exótico destino asiático centró la atención de los aficionados cajistas durante una semana y lo vuelve a hacer ahora. El equipo malagueño llega esta tarde a esta ciudad estado para defender un título para el que de nuevo parte como favorito, aunque parece que tendrá que esforzarse más después del paseo del año pasado.

La Copa Intercontinental fue el primero de los cuatro éxitos del Unicaja la pasada campaña, pues luego le siguieron la Supercopa, la Copa del Rey y la Basketball Champions League. Fue precisamente la victoria en la Final Four de Atenas ante el Galatasaray lo que le permitió estar ahora de nuevo en Singapur para tratar de revalidar el título de la Intercontinental.

Ampliar El Unicaja, campeón de la Intercontinental 2024. FIBA

Se trata de una competición muy particular que ha ido apareciendo y desapareciendo del calendario internacional por su compleja organización y por las pugnas en el control del baloncesto mundial. En los últimos años, la consolidación de varios torneos organizados por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha permitido darle cierta regularidad, pues reúne a los campeones de Asia (Utsonomiya Brex, África (Alhali de Trípoli), Europa (Unicaja) y América del Sur (Flamengo). Se complementa con dos invitados, que en esta ocasión serán el representante de Oceanía, el Illawarra Hawks y un combinado de la Liga de Desarrollo de la NBA. Precisamente esto último es lo que le resta caché a la Copa Intercontinental, pues la FIBA ha querido hacerla más global y contar con un representante de Estados Unidos, pero ambos equipos no están en Singapur por méritos deportivos.

La competición que arranca el jueves en Singapur será la edición número 35 y la décima que se disputa de forma consecutiva desde que se produjo la ruptura entre la FIBA y la Euroliga, cuyo campeón no participa por las grandes diferencias entre las dos organizaciones, como tampoco incluye al campeón de la NBA. Esta es la gran diferencia respecto al fútbol, pues en ese caso sí la disputan los campeones de los principales torneos internacionales de fútbol.

Ampliar Giovanni Gavagnin, capitán del Varese, recibe el trofeo de campeón en 1966. FIBA

La Intercontinental tiene sus orígenes en España, concretamente en el Torneo de Navidad que organizaba el Real Madrid en su antiguo pabellón y que durante muchos años fue la cita baloncestística más importante que se celebraba a nivel clubes. Su prestigio fue máximo y esto propició que los mejores equipos del momento, incluso selecciones, pasasen por el pabellón Raimundo Saporta. Precisamente fue este histórico dirigente del Madrid su impulsor en enero de 1966 con la participación del Ignis Varese (campeón), el S.C. Corinthians (subcampeón), el Real Madrid campeón de España y anfitrión (tercer clasificado) y el Jamaco Saint Chicago (cuarto clasificado). Imagínense lo que suponía para algunos de estos equipos cruzarse el mundo para disputar un torneo de baloncesto en aquellos años. A pesar de los avances en los transportes, llegar a Singapur ha sido todo una odisea para el equipo malagueño, con un viaje de 18 horas de duración, pero mucho más para el Flamengo, que para rebajarlo ha preparado el torneo con varios amistosos en España.

Precisamente, el crecimiento del torneo organizado por el Madrid provocó que la FIBA lanzase el Mundial de Clubes, que es como pasó a denominarse hasta 1987 con una última edición en Milán en la que el conjunto anfitrión ganó el título ante el Barcelona. Ahí murió esta segunda etapa, aunque hubo un intento de recuperarlo en 1996 con un duelo entre el Panathinaikos y el Olimpia de Venado Tuerto, la ciudad en la que nació el excajista Walter Herrmann. Se disputó en formato de ida y vuelta; una auténtica locura… Ganó el equipo griego.

Quizá las ediciones más válidas para elegir al mejor equipo del entorno FIBA-Euroliga se dieron de 2013 a 2015 con la participación, esta vez sí, de los clubes de la Euroliga, que ganaron las dos ediciones (Olympiacos y Real Madrid), por una del Flamengo brasileño, que contaba con el barcelonista Laprovittola en sus filas y que fue elegido MVP de la final ante el Maccabi. Con la ruptura entre la FIBA y la Euroliga, la primera decidió seguir adelante, siendo dominada por los equipos brasileños y españoles. Tenerife, Burgos y ahora el Unicaja han consolidado el dominio de la Liga ACB en esta competición que comienza el jueves en Singapur y en la que el cuadro cajista parte de nuevo como favorito.

