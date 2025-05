El curioso 'castigo' a Balcerowski por protestar su cambio ante el Lleida: «Para que aprenda...»

Olek Balcerowski firmó ante el Hiopos Lleida su mejor actuación desde que llegó al Unicaja. El pívot polaco estuvo imparable especialmente al comienzo del partido ... y protagonizó una curiosa situación cuando fue sustituido, al no entender la decisión de Ibon Navarro e incluso molestarse.

El técnico del Unicaja desveló este jueves que esa actitud le ha conllevado un curioso castigo. «Para que aprenda», explicó Navarro. ¿Cuál ha sido la sanción? Invitar a pizzas a sus compañeros. Se trata de un detalle simpático del ambiente que hay en el vestuario cajista y que el entrenador vasco explicó así. «Ha pagado pizzas porque se quejó cuando le cambiamos. Tiene que aprender. Nadie se queja cuando lo cambian. Que aprenda. Un jugador que juega doce minutos no puede estar ocho seguidos en el campo, porque el play-off está a la vuelta de la esquina y no podemos perderlo», dijo Ibon Navarro, que celebró el buen partido de Barcelowski.

El entrenador del Unicaja pidió tranquilidad con el joven pívot polaco, porque no en todos los partidos va a firmar una actuación así, con 16 puntos, seis rebotes, tres tapones y tres mates y ocho faltas recibidas, finalizando con un total de 24 créditos de valoración.

«Depende también de la estructura de equipo de los rivales, la del Lleida le podía venir bien. Estuvo cómodo, le salieron bien las primeras acciones y todo fue mejor. Hay que seguir dejándolo. Está en el proceso y sigue trabajando. No tenemos que pensar que no repetir lo de Lleida es un paso atrás. Le hemos visto hacer estas cosas y sabemos que las tiene dentro. Hay que acompañarle para que las saque. Cada cosa tiene un proceso y los interiores jóvenes maduran más tarde que los exteriores. Hay que tener calma y encontrar el equilibrio. No podemos decir luego que lo de Lleida es un espejismo. No podemos decir tampoco que es un paquete si no lo hace. Durante la semana le vamos viendo y esas cosas las tiene que hacer en el partido», insistió el entrenador.