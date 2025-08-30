Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Unicaja B. Fotopress

Cueva de Nerja, nuevo patrocinador del Unicaja

Ambas partes se unen para las tres próximas temporadas. La imagen de la cavidad aparecerá en el Carpena y en el cubre del equipo en la Liga Endesa y la BCL

SUR

Sábado, 30 de agosto 2025, 15:48

Representantes del Unicaja visitaron este viernes el recinto de la Cueva de Nerja para la firma de patrocinio con la fundación del monumento malagueño, que ... se une al club para las próximas tres temporadas. Así, el presidente de la Fundación Pública Cueva de Nerja y subdelegado de Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recibido al presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, y al jugador Alberto Díaz.

