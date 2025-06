El Unicaja logra lo imposible y elimina al Barcelona (97-95)

El Unicaja saldó este domingo una deuda histórica consigo mismo. Nunca antes había eliminado al Barcelona en el play-off de la Liga Endesa y ... lo consiguió de una forma que nunca ya olvidarán los aficionados malagueños, aquellos que todavía recuerdan cómo comenzó la maldición contra los azulgrana en aquella final de 1995. Fue una locura de partido, seguramente el peor del equipo cajista en esta serie, pero es imposible dudar de este Unicaja irreductible, que nunca se rinde, que siempre pelea y que gracias a espíritu de equipo siempre encuentra algún elemento en su plantilla que emerge de forma resolutiva.

ESTADISTICAS DEL PARTIDO Unicaja 97 Min. Punt. Reb. Asist. Val. T. Pérez 16:02 11 6 1 19 D. Osetkowski 07:32 2 1 0 1 A. Balcerowski 18:00 7 1 0 9 M. Ejim 20:52 6 4 0 3 T. Kalinoski 19:25 8 2 2 9 K. Taylor 25:45 16 3 1 18 J. Barreiro 05:54 0 0 0 -2 A. Díaz 15:41 10 1 1 10 T. Carter 24:33 5 3 2 5 N. Djedovic 13:28 5 2 1 4 D. Kravish 23:32 6 3 2 8 K. Perry 24:11 14 1 4 13 Barça 95 Min. Punt. Reb. Asist. Val. K. Punter 35:03 31 3 1 30 J. Anderson 20:37 13 5 0 14 D. Brizuela 18:04 5 1 3 2 T. Satoransky 29:04 4 4 6 9 W. Hernangómez 16:14 6 5 1 6 Y. Fall 19:26 6 4 1 5 A. Abrines 24:56 13 2 1 14 J. Parker 22:23 8 3 2 4 S. Keita - - - - - J. Parra 27:55 3 6 1 5 R. Villar 01:13 0 0 0 0 D. González - - - - -

Esta vez fue Tyson Pérez el que rescató al Unicaja de la eliminación, porque la realidad es que estaba eliminado. Perdía por siete puntos a falta de un minuto. El error del Barcelona de darle una vida extra a los cajistas fue su tumba. En el tiempo añadido, el arrojo de Perry, el líder de este equipo, fue fundamental, pero fue Melvin Ejim el que sentenció el choque con dos tiros libres a falta de cinco segundos. Taylor desató la locura en la grada con un tapón monumental al lanzamiento de Satoransky que habría dado la victoria a su equipo. Parecía imposible, pero el Unicaja había ganado (97-95).

El Unicaja tuvo claro que el increíble nivel de energía que desplegó el viernes en el Palau le llevaría hacia la victoria y sus primeras acciones fueron desbordantes. Carter, Perry y Ejim lanzaron la primera oleada local, a la que el Barcelona respondió con acciones al poste para tratar de aprovechar su teórica superioridad física. Sufrió ahí el Unicaja, que no controló el rebote y que vio cómo su rival anotaba de segundas oportunidades (11-14). Se repuso el equipo malagueño insistiendo en ser agresivo. Carter y Taylor desbordaban ahora en el uno contra uno y Kalinoski culminaba con un triple un gran parcial (20-14, min. 8). La entrada de Fall fue fallida, con dos faltas en tres segundos. Si no batió un récord mundial estuvo cerca de hacerlo. Sin su única referencia interior clara, el Barcelona tuvo que volver a su planteamiento de quintero pequeño, en el que Balcerowski comenzó a hacer estragos (24-18. min.10).

Con Fall sentado, el pívot polaco del Unicaja seguía campando a sus anchas, hasta que a Peñarroya no le quedó más remedio que volver a tirar del francés pese a sus problemas de faltas. Pero no fue el gigante de 2,22 metros el elemento desequilibrante de su equipo. Fue Punter. El estadounidense se peleó él solo contra todo el Unicaja en unos minutos increíbles de acierto. Ni Díaz ni Carter consiguieron frenarlo, hasta el punto de que el Barcelona se ponía por delante a dos minutos del descanso tras un parcial de 4-16 en el que el escolta estadounidense dio un recital de recursos técnicos. El Barcelona había encontrado un quinteto que superaba claramente al Unicaja. Un triple de Díaz y una gran canasta de Taylor frenaron la escapada visitante (43-42).

Pero la tendencia que llevaba el partido no cambió. Peligrosamente sucedió todo lo contrario. El Barcelona comenzó la segunda parte con un 0-7 de salida, con Punter todavía 'caliente'. Para generarle más dudas al Unicaja dispuso una defensa zonal que ahondó en el nerviosismo local con malas decisiones y triples forzados. Ibon Navarro tuvo que parar el partido en el minuto 26 con su equipo siete abajo (49-56) en el posiblemente peor momento de la eliminatoria, con sólo una canasta en juego en el tercer cuarto. Le perdió la vista al partido el Unicaja, contagiándose del nerviosismo de la grada y estando más pendiente de los árbitros. El Barcelona lo aprovechó y siguió engordando su renta mientras le restaba minutos a la eliminatoria para llegar al último cuarto ganando 55-64. La crisis había sido grande, pero lo mejor para los de Ibon Navarro es que todavía quedaba un mundo por delante.

Dos buenas acciones de Kravish en el arranque del cuarto decisivo reactivaron al Unicaja, que necesitaba algo más para remontar y ganar. Carter estaba desaparecido y a Osetkowski no se le había visto el pelo desde el primer cuarto. Regresó Perry ya con una situación adversa y diez puntos por debajo (65-75) a seis minutos del final. Lo intentaban Taylor y Ejim, pero el intercambio de canastas ya no valía y el reloj seguía corriendo... En cada acción del equipo malagueño se apreciaban los nervios y sólo el base de Florida tenía ideas y arrojo para intentarlo, pero él solo no iba a ganar el partido, en parte porque ese no es el ADN de este equipo. Cada canasta de Perry la respondía Punter, el mejor del encuentro, y así era imposible. El encuentro ya sólo lo podía perder el Barcelona, que ganaba 77-84 a falta de un minuto. Sucedió entonces lo imposible. A falta de las 'estrellas' apareció Tyson Pérez como héroe con cinco puntos seguidos, primero un triple y luego un robo que culminó con un mate. Se caía el Carpena. Quedaban 42 segundos y el Unicaja estaba a dos (82-84). El Barcelona se comió la siguiente posesión con un mal tiro de Abrines y acto seguido empataba Perry con una gran penetración. El último lanzamiento de Punter no entró y llegó una prórroga que parecía imposible...

El Barcelona cometió el error de darle una vida extra al Unicaja y esa fue su tumba. El dúo Perry-Pérez siguió produciendo y un parcial de 6-0 disparaba la ilusión de un Carpena hasta los topes (90-84, min. 43). Pero el Barcelona no estaba muerto. El equipo malagueño cometió los mismos fallos que en el primer partido, con algunas faltas absurdas en triples de Punter, que tuvo varios tiros libres. La tensión era máxima. Carter anotó un triple a falta de 35 segundos para el 95-94 y luego Punter empató el partido desde la línea de personal. En la última jugada del encuentro, Ejim cogió un rebote en ataque y recibió falta. Quedaban cinco segundos y al canadiense no le tembló la mano, pero el remate llegó con un tapón increíble de Taylor en el último triple de Satoransky. El Unicaja estaba en semifinales.