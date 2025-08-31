El nuevo Unicaja triunfa en su puesta de largo

Aunque aún es muy pronto para extraer conclusiones dado que apenas lleva quince días de pretemporada, la puesta de largo del nuevo Unicaja dejó anécdotas ... y también varias lecturas interesantes. Para empezar, la de una línea de juego dinámica y veloz en saques y contraataques sustentada por el bloque que se ha mantenido y que demostró ya su comunión en pista. También se vieron ya pinceladas de lo que algunas de las caras nuevas serán capaces de hacer este año en el Carpena, frente a otros que necesiten aún tiempo para alcanzar su mejor versión. Con todo, el cuadro malagueño ganó (59-77) en su primer compromiso de esta pretemporada, en el Memorial Javier Imbroda.

Melilla Cruz (2), Krutous (6), Debaut (9), Díaz (7) y García (6) - cinco inicial-; Poirier (9), Córdoba (6), Bosch, Chekri, Stilma (6), Sherifff y Godspower (8). 59 - 77 Unicaja Kalinoski (3), Barreiro (14), Sulejmanovic (9), Tillie (3) y Perry (4) -cinco inicial-; Webb (11), Castañeda (6), Djedovic (4), Trujillo, Kravish (8), Carrasco (5), Pérez (10), Addae-Wusu (3) y Butajevas. Parciales: 13-18, 20-23 (33-41), 18-18 (51-59) y 8-18 (59-77).

Árbitros: Rafael Serrano, Carlos Merino y Raúl Zamorano.

Allí le esperaba un Melilla que ha regresado esta campaña a la antigua LEB Oro (ahora Primera FEB) y que lo ha hecho con una plantilla física y experimentada que promete emoción en la categoría de plata. Regaló grandes momentos a su público, ansioso por lucirse ante un rival superior, aunque al fin y al cabo, reinaron las tablas. Antes de que comenzase el encuentro ya se dieron dos noticias. La primera, la del positivo por Covid de Ibon Navarro, que eso sí, en perfecto estado, optó por dirigir el partido con una mascarilla, protagonizando una curiosa estampa. La segunda fue toda una sorpresa, y fue ver a Xavi Castañeda, quien a priori ni siquiera iba a viajar, calentando junto a sus compañeros.

El primer quinteto del año lo protagonizaron tres caras conocidas: Kalinoski, Barreiro, Tillie y Perry, y una cara nueva: Sulejmanovic, que fue de menos a más. El encuentro comenzó con los cajistas muy finos en el triple, con dos consecutivos de Tillie y Kalinoski para abrir boca, aunque se volvieron más erráticos en este plano más tarde. Tampoco tardó en debutar Castañeda, que salió a falta de dos minutos para el cierre del primer cuarto, minutos en los que también salió a la cancha el canterano Manu Trujillo y de James Webb, que se estrenó con un triple.

Con un 13-18 y jugando constantemente con las rotaciones comenzó el segundo cuarto, que resultó más caótico. En estos minutos salieron a la cancha los canteranos Dani Carrasco y Butajevas, así como el 'fichaje temporero' de este verano, Dylan Addae-Wusu. Menos fluido en su juego ante la imposibilidad de acoplar a tantas caras desconocidas a la vez, perdió ritmo anotador el Unicaja, lo que el Melilla aprovechó para firmar tablas. Pero tras unos reajustes, se optó por el retorno de un quinteto habitual la pasada campaña, complementado por Webb. La mejoría fue notable desde entonces, viéndose un equipo más dinámico y estructurado, algo que se notó también en el marcador, con un parcial de 3-11 que sirvió para llegar 33-41 al descanso.

En el tercer cuarto, volvió a verse un Unicaja cómodo de inicio, pero en cuanto se vio más asentado el, volvió a apostar el técnico vasco por darle minutos a los más jóvenes, para ganar confianza. Además, se vieron apuestas interesantes, como la de Castañeda y Perry compartiendo dupla exterior, con Kendrick tomando las riendas frente a un Xavi que aún da la sensación de que necesita más tiempo.

Con un 51-59 comenzó el último cuarto. Le costó cinco unos minutos al Melilla ver canasta, por lo que el Unicaja no dudó en aprovechar para aumentar su renta, bastante más cómodo aun combinando quintetos que mezclaron la veteranía con la juventud. Se vieron buenos minutos de Manu Trujillo, llamado a ser pieza clave del nuevo equipo sub-22, así como de Barreiro, muy seguro en el tiro. Es más, fue el máximo anotador del partido, con 14 puntos y sólo dos tiros errados. En líneas generales, se vieron aspectos por mejorar, pero también una línea definida gracias a los ya conocidos, y buen papel especialmente de Sulejmanovic en la pintura (9 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias) y de Webb (11 puntos y 4 rebotes), rápido, habilidoso y llamado a ser uno de los grandes reclamos de este año.

Al cierre del partido, aun con cierta afonía, Ibon Navarro transmitió sus primeras impresiones de la pretemporada, dando a entender que aunque no está cien por ciento satisfecho, aún es pronto para extraer conclusiones: «Ha sido una semana muy dura a nivel de carga, algunos estaban en los límites de carga semanal y hemos tenido que cuidarlos mucho, de ahí algunos malos porcentajes o errores infantiles que hemos tenido… Lo normal en el primer partido de pretemporada. Hay cosas positivas, creo que el equipo mantiene algunas señas de identidad y los nuevos van entendiéndolo. Ha sido un partido orientado más al tema físico que táctico. Contentos por la primera prueba y porque no ha habido problemas ni lesiones. El campo ha estado espectacular y ha sido un gusto jugar aquí». Asimismo, cabe recordar que el Memorial Javier Imbroda continuará este lunes, con el duelo entre el Unicaja Mijas y La Salle Melilla, rivales en la Liga Challenge, la categoría de plata femenina.