Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DEPORTES MELILLA

El nuevo Unicaja triunfa en su puesta de largo

En este primer duelo de pretemporada ante el Melilla (59-77) se estrenaron los fichajes de Sulejmanovic, Webb y Castañeda, como sorpresa de última hora

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:45

Aunque aún es muy pronto para extraer conclusiones dado que apenas lleva quince días de pretemporada, la puesta de largo del nuevo Unicaja dejó anécdotas ... y también varias lecturas interesantes. Para empezar, la de una línea de juego dinámica y veloz en saques y contraataques sustentada por el bloque que se ha mantenido y que demostró ya su comunión en pista. También se vieron ya pinceladas de lo que algunas de las caras nuevas serán capaces de hacer este año en el Carpena, frente a otros que necesiten aún tiempo para alcanzar su mejor versión. Con todo, el cuadro malagueño ganó (59-77) en su primer compromiso de esta pretemporada, en el Memorial Javier Imbroda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  3. 3 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  6. 6 El segundo premio de La Primitiva de este sábado, en Málaga
  7. 7 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  8. 8

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  9. 9 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  10. 10

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El nuevo Unicaja triunfa en su puesta de largo

El nuevo Unicaja triunfa en su puesta de largo