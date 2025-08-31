Ibon Navarro da positivo en Covid

El repunte de los casos de Covid se ha disparado en los últimos días y uno de los afectados ha sido Ibon Navarro. El Unicaja ... acaba de comenzar hace sólo unos minutos su primer duelo amistoso de la pretemporada, al igual que el año pasado, en el Memorial Javier Imbroda de Melilla, ante el equipo local, que milita en la antigua LEB Oro, ahora Primera FEB.

Y uno de los datos curiosos que ya pudieron apreciarse antes del pitido inicial del encuentro viene desde el banquillo. Y es que, tal y como ha confirmado el club, el técnico cajista ha dado positivo en Covid y, aunque se encuentra en perfecto estado, ha apostado por dirigir el partido de su equipo con la mascarilla puesta. Sin duda, una imagen atípica.

Además de esto, también cabe destacar sobre esta previa del partido otra noticia -esta vez grata- para el equipo. Aunque a priori partía como baja, el estadounidense de pasaporte bosnio Xavi Castañeda calentó justo al resto de sus nuevos compañeros, por lo que es probable que dispute sus primeros minutos de verde en Melilla.