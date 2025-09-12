Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Díaz aprovecha un bloqueo de Tillie. Unicaja B. Fotopress

El Unicaja cierra con la Copa de Andalucía una pretemporada exprés

Se enfrenta al Covirán Granada en Córdoba antes de viajar este domingo a Singapur para disputar la Copa Intercontinental

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:24

Con menos automatismos y más problemas físicos, el Unicaja cierra este domingo una pretemporada exprés antes de poner rumbo a Singapur para disputar la Copa ... Intercontinental. La participación en el torneo internacional ha vuelto a condicionar por completo la importante fase de preparación, de la que dependerá su suerte en la temporada. En Córdoba disputará la Copa de Andalucía contra un renovado Covirán Granada, que volverá a jugar en la Liga ACB tras ser repescado después de que el Baloncesto Sevilla no cumpliese con los requisitos económicos para ser inscrito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  4. 4 La justicia considera donación encubierta las transferencias de 68.000 euros que realizó una madre a uno de los hijos antes de morir
  5. 5

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  6. 6 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  7. 7 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  8. 8

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  9. 9 Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona
  10. 10 Descartan un foco de gripe aviar en el parque de Huelin de Málaga: novedades en la muerte de las aves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja cierra con la Copa de Andalucía una pretemporada exprés

El Unicaja cierra con la Copa de Andalucía una pretemporada exprés