El Unicaja cierra con la Copa de Andalucía una pretemporada exprés

Con menos automatismos y más problemas físicos, el Unicaja cierra este domingo una pretemporada exprés antes de poner rumbo a Singapur para disputar la Copa ... Intercontinental. La participación en el torneo internacional ha vuelto a condicionar por completo la importante fase de preparación, de la que dependerá su suerte en la temporada. En Córdoba disputará la Copa de Andalucía contra un renovado Covirán Granada, que volverá a jugar en la Liga ACB tras ser repescado después de que el Baloncesto Sevilla no cumpliese con los requisitos económicos para ser inscrito.

La Copa Andalucía (12.30 horas, Andalucía Televisión) será un ensayo para Singapur, en parte porque Ibon Navarro podrá contar con jugadores a los que no se les vio en la pretemporada o jugaron poco. La mejor noticia es el regreso de Alberto Díaz después de un mes lesionado. El base sufrió una rotura de fibras en los isquiotibiales mientras preparaba el Campeonato de Europa con España y se quedó fuera del torneo. Su regreso implica la salida de Addae Wuso, que ayer se despidió del equipo tras haber ayudado en la fase de preparación. También será el primer partido para Olek Balcerowski, mientras que Castañeda volverá a jugar tras superar sus problemas físicos. La única baja confirmada es la de Nihad Djedovic.

Los datos del partido Unicaja: Alberto Díaz, Kendrick Perry, Manu Trujillo, Xavier Castañeda, Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro, Kris Duarte, James Webb, Tyson Pérez, Killian Tillie, Emir Sulejmanovic, David Kravish y Olek Balcerowski

Covirán Granada: Rouselle, Micah Speight, Edu Durán, Jovan Kljajic, Matt Thomas, Elias Valtonen, Travis Munnings, Beqa Burjanadze, Luka Bozic, Pere Tomás, Babatumbe Olumuyiwa, Iván Aurrecoechea y Zach Hankins.

Hora y televisión: 12.30, Andalucía Televisión y en la aplicación Canal Sur +.

El Unicaja tendrá delante a un Covirán Granada casi totalmente renovado y que llega con menos rodaje. El equipo está ahora dirigido por Ramón Díaz y sólo ha disputado dos partidos, ambos a puerta cerrada frente al UCAM Murcia y el Cartagena, así que poco se ha podido ver sobre su potencial. Elias Valtonen, que este viernes jugó las semifinales del Europeo con Finlandia, es baja en un grupo con jugadores de nivel. El tirador Matt Thomas es el fichaje estrella del Covirán, un escolta que en su día jugó en el Obradoiro y el Valencia antes de una sólida etapa en la NBA. El Alba Berlín y Panathinaikos fueron sus últimos equipos antes de regresar a España.

La apuesta de los nazaríes ha sido por cupos y jugadores que ya conocen el baloncesto español como Beqa Burjanadze (Coruña), Travis Munnings (Fuenlabrada), Jovan Kljajic (Fuenlabrada), Babatunde Olumuyiwa (Baloncesto Sevilla), Edu Durán (Fuenlabrada) y Luka Bozic (Lleida). Otro de sus fichajes destacados ha sido el del pívot Zach Hankins, con amplia trayectoria en Europa y que procede del Cluj Napoca, con el que disputó la Eurocup.