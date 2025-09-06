Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dani Carrasco, ante el Alba Berlín. Unicaja B. Fotopress

Confirmada la lesión de Dani Carrasco: tiene el cruzado roto

El canterano de 17 años del Unicaja pasará por el quirófano tras romperse en el amistoso ante el Alba Berlín, en el Torneo Costa del Sol

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:40

Se confirman los peores presagios con el canterano cajista Dani Carrasco, que tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El sampedreño de ... 17 años tuvo que retirarse en el tercer cuarto del amistoso ante el Alba Berlín, en el Torneo Costa del Sol, tras caer al suelo después de intentar una jugada individual e impactar contra otro jugador. La imagen fue estremecedora e hizo a propios y extraños ponerse en lo peor. El parte médico emitido por el club en esta tarde de sábado confirma la peor de las noticias. El canterano, uno de los mejores proyectos de futuro del Unicaja, pasará por el quirófano. El club decidirá en los próximos días la fecha de la cirugía.

