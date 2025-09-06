Confirmada la lesión de Dani Carrasco: tiene el cruzado roto

Se confirman los peores presagios con el canterano cajista Dani Carrasco, que tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El sampedreño de ... 17 años tuvo que retirarse en el tercer cuarto del amistoso ante el Alba Berlín, en el Torneo Costa del Sol, tras caer al suelo después de intentar una jugada individual e impactar contra otro jugador. La imagen fue estremecedora e hizo a propios y extraños ponerse en lo peor. El parte médico emitido por el club en esta tarde de sábado confirma la peor de las noticias. El canterano, uno de los mejores proyectos de futuro del Unicaja, pasará por el quirófano. El club decidirá en los próximos días la fecha de la cirugía.

🏥 Tras las pruebas realizadas se confirma que Dani Carrasco sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda



➡️ En los próximos días se decidirá la fecha de la cirugía



💪 ¡MUCHO ÁNIMO, DANI! ¡Te mandamos toda nuestra fuerza!



— UnicajaCB (@unicajaCB) September 6, 2025

Carrasco formaba parte del elenco de canteranos que se encontraban trabajando con el primer equipo en estas semanas de pretemporada, dada su proyección y su capacidad de ayudar en el día a día. Así, estaba llamado a ser una pieza fundamental del nuevo equipo U22 que este año nace, y se espera que así sea cuando se recupere totalmente de esta lesión. Su evolución tras ser intervenido marcarán sus tiempos de recuperación.

Las palabras de Ibon Navarro tras el bocinazo final, sobre la pista del pabellón Paco Aguilar de Vélez-Málaga, fueron de preocupación. «Se lo han llevado en ambulancia. No tenemos nada definitivo, pero pinta muy mal, la verdad. Los partidos de pretemporada son para lo que son, no para que se lesione un chaval de 17 años que tiene todo el futuro por delante. Dani estaba siendo valiente y muy vertical, a campo abierto es donde más hace su juego. Ahora mismo estamos que nos da igual el partido», dijo el técnico.