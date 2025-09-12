Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manolo Rincón y el presidente del Unicaja. UNICAJA B. FOTOPRESS

Clínicas Rincón Dental patrocinará a los equipos femeninos del Unicaja

El empresario Manolo Rincón, que patrocinó durante once temporadas al filial cajista, vuelve a colaborar con el club

SUR

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:53

El Unicaja y Clínicas Rincón Dental han firmado un acuerdo de colaboración que supone el regreso de una histórica unión. Con este acuerdo, la cadena ... dental malagueña patrocinará al Unicaja Mijas, que compite en Liga Femenina Challenge, al Unicaja Alhaurín de la Torre de Liga U Sub-22 y al equipo junior masculino que compite en Primera Nacional. Todos ellos lucirán la imagen del grupo sanitario malagueño en la pernera izquierda del pantalón de la equipación de juego.

