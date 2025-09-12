Clínicas Rincón Dental patrocinará a los equipos femeninos del Unicaja
El empresario Manolo Rincón, que patrocinó durante once temporadas al filial cajista, vuelve a colaborar con el club
SUR
Málaga
Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:53
El Unicaja y Clínicas Rincón Dental han firmado un acuerdo de colaboración que supone el regreso de una histórica unión. Con este acuerdo, la cadena ... dental malagueña patrocinará al Unicaja Mijas, que compite en Liga Femenina Challenge, al Unicaja Alhaurín de la Torre de Liga U Sub-22 y al equipo junior masculino que compite en Primera Nacional. Todos ellos lucirán la imagen del grupo sanitario malagueño en la pernera izquierda del pantalón de la equipación de juego.
Este patrocinio hace patente el compromiso del empresario axárquico Manolo Rincón con el baloncesto malagueño que comenzó décadas atrás cuando llegó a patrocinar al filial cajista que llegó a competir en la LEB Oro. Durante once temporadas el grupo sanitario fue el patrocinador principal del equipo vinculado en el que jugaron las grandes promesas de la cantera cajista como Domas Sabonis, Abrines, Faverani y Augusto Lima, entre otros.
