Clasificación Liga ACB: el Unicaja en el grupo de invictos
El Barcelona, próximo rival cajista, perdió en su pista ante el Lleida
Málaga
Domingo, 12 de octubre 2025, 22:55
Con la remontada del Baskonia ante el Real Madrid (105-100) ser cerró una segunda jornada liguera de gran nivel y que dejó también otra ... sorpresa, la derrota del Barcelona ante el Lleida en el Palau (86-91). El conjunto azulgrana es el próximo rival del Unicaja, pues visitará el Carpena el domingo a las 19.00 horas.
A la espera de ese encuentro, el conjunto malagueño es uno de los seis que se mantiene invicto hasta el momento en una clasificación que lidera el UCAM Murcia, al tener mejor 'average' (+54) que La Laguna Tenerife (+43), el Valencia Basket (+35) y el propio Unicaja (+27), que es cuarto. Quinto es el Hiopos Lleida y sexto, el Joventut.
|PJ
|PG
|PP
|PF
|PC
|PT
|1UCAM Murcia CB
|2
|2
|0
|188
|135
|2
|2La Laguna Tenerife
|2
|2
|0
|200
|157
|2
|3Valencia Basket Club
|2
|2
|0
|206
|171
|2
|4Unicaja
|2
|2
|0
|167
|140
|2
|5Hiopos Lleida
|2
|2
|0
|178
|154
|2
|6Club Joventut Badalona
|2
|2
|0
|176
|161
|2
|7Casademont Zaragoza
|2
|1
|1
|193
|177
|1
|8San Pablo Burgos
|2
|1
|1
|182
|174
|1
|9Real Madrid
|2
|1
|1
|181
|176
|1
|10BAXI Manresa
|2
|1
|1
|176
|172
|1
|11Surne Bilbao Basket
|2
|1
|1
|163
|171
|1
|12Baskonia
|2
|1
|1
|193
|207
|1
|13Barça
|2
|0
|2
|167
|184
|0
|14Gran Canaria
|2
|0
|2
|143
|162
|0
|15Covirán Granada
|2
|0
|2
|143
|170
|0
|16Bàsquet Girona
|2
|0
|2
|150
|190
|0
|17Río Breogán
|2
|0
|2
|158
|200
|0
|18Morabanc Andorra
|2
|0
|2
|128
|191
|0
Ahí se acaba el grupo de invictos, con el Casademont Zaragoza séptimo y el Burgos, que perdió con claridad en Bilbao, octavo cerrando los puestos de Copa del Rey. Entre los equipos que todavía no han ganado están el Gran Canaria, Granada, Girona, Breogán y Morabanc Andorra. Estos dos últimos ocupan los puestos de descenso al haber encajado las derrotas más abultadas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión