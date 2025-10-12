Clasificación Liga ACB: el Unicaja en el grupo de invictos

Con la remontada del Baskonia ante el Real Madrid (105-100) ser cerró una segunda jornada liguera de gran nivel y que dejó también otra ... sorpresa, la derrota del Barcelona ante el Lleida en el Palau (86-91). El conjunto azulgrana es el próximo rival del Unicaja, pues visitará el Carpena el domingo a las 19.00 horas.

A la espera de ese encuentro, el conjunto malagueño es uno de los seis que se mantiene invicto hasta el momento en una clasificación que lidera el UCAM Murcia, al tener mejor 'average' (+54) que La Laguna Tenerife (+43), el Valencia Basket (+35) y el propio Unicaja (+27), que es cuarto. Quinto es el Hiopos Lleida y sexto, el Joventut.

Clasificación | Jornada 2 PJ PG PP PF PC PT 1 UCAM Murcia CB 2 2 0 188 135 2 2 La Laguna Tenerife 2 2 0 200 157 2 3 Valencia Basket Club 2 2 0 206 171 2 4 Unicaja 2 2 0 167 140 2 5 Hiopos Lleida 2 2 0 178 154 2 6 Club Joventut Badalona 2 2 0 176 161 2 7 Casademont Zaragoza 2 1 1 193 177 1 8 San Pablo Burgos 2 1 1 182 174 1 9 Real Madrid 2 1 1 181 176 1 10 BAXI Manresa 2 1 1 176 172 1 11 Surne Bilbao Basket 2 1 1 163 171 1 12 Baskonia 2 1 1 193 207 1 13 Barça 2 0 2 167 184 0 14 Gran Canaria 2 0 2 143 162 0 15 Covirán Granada 2 0 2 143 170 0 16 Bàsquet Girona 2 0 2 150 190 0 17 Río Breogán 2 0 2 158 200 0 18 Morabanc Andorra 2 0 2 128 191 0

Ahí se acaba el grupo de invictos, con el Casademont Zaragoza séptimo y el Burgos, que perdió con claridad en Bilbao, octavo cerrando los puestos de Copa del Rey. Entre los equipos que todavía no han ganado están el Gran Canaria, Granada, Girona, Breogán y Morabanc Andorra. Estos dos últimos ocupan los puestos de descenso al haber encajado las derrotas más abultadas.