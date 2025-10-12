Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Samar es defendido por Alberto Díaz. ACB FOTOS
Liga Endesa

Clasificación Liga ACB: el Unicaja en el grupo de invictos

El Barcelona, próximo rival cajista, perdió en su pista ante el Lleida

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:55

Con la remontada del Baskonia ante el Real Madrid (105-100) ser cerró una segunda jornada liguera de gran nivel y que dejó también otra ... sorpresa, la derrota del Barcelona ante el Lleida en el Palau (86-91). El conjunto azulgrana es el próximo rival del Unicaja, pues visitará el Carpena el domingo a las 19.00 horas.

